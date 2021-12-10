İmamoğlu: Terör örgütü üyesi ise bu kişiler, gelip tutuklayacaklardır

Esma MURAT – Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nişantaşı’nda bulunan bir hastanede koronavirüs aşısı oldu. İmamoğlu, aşı sonrası hastane önünde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialarına cevap veren İmamoğlu, “Ne yazık ki hafta başından beri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkiye’nin bütçesi konuşulacağına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin konuları konuşulur oldu” dedi.

“Evet borçlanıyoruz” diyen İmamoğlu, “Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 metro yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi değişir değişmez, tek bir devlet bankası ve İller Bankası’ndan tek bir kuruş dahi kredi kullandırılmayan bir kuruluş. Zira bu akıl kötü bir akıldır. Kasım ayın bütçesini sundum ve üzerinden 15 gün geçti. 15 gün içinde kur farkının getirdiği fark 5 milyarın üzerinde. Bunlar konuşulacağına ne yazık ki 10 metro yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Ekrem İmamoğlu’na laf atmayı tercih ediyorlar. Türkiye’nin bu bütçesinde başlarını öne eğip utanç duyacaklarına İstanbul’a laf atmayı kendilerine vazife kılıyorlar. Ama onlar konuşsun. Biz iş üretmeye devam edeceğiz” dedi.

İmamoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bakan, ‘İBB’de çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor’ dedi. Yani 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bıraktı. Bakanın bu yaptığı ilk değil onlarcasını yaptı. Bekledim ki herhalde İBB’den gelip onları alacaklar. Çünkü terör örgütü üyesi ise bu kişiler, gelip tutuklayacaklardır”

İmamoğlu, “Ama ben kanunla hakkımı arayacağım. Kişisel haklarıma saldırı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumuna saldırı üzerinden hukuk önünde hakkımı arayacağım” şeklinde konuştu.

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