İmamoğlu,  “Osmanlı İstanbul’unda Kadın” ve “Cumhuriyet İstanbul’unda Kadın”  kitaplarını tanıttı

Burçak BOZKUŞ – Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL (DHA) – İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, Yerel Eşitlik Eylem Planı ve kitap tanıtım programında, Kültür A.ş tarafından yayına hazırlanan “Osmanlı İstanbul’unda Kadın” ve “Cumhuriyet İstanbul’unda Kadın” kitaplarını tanıttı.

“8 Mart Kadınlar Günü’nde İstanbul’un zengin kültürel, siyasal, tarihsel, iktisadi dokusunu ele alan iki kitabımız önümde. Bu kitaplarımızı yayın hayatına kazandırıyoruz.” diyen İmamoğlu, “Kitaplarımız; tarihten günümüze kadının İstanbul’daki yerini, özellikle ekonomiden sosyal hayata, sanat ve edebiyattan spora, siyasetten hukuka kadar birçok alanda irdeleyip önümüze getiriyor. Bu aynı zamanda ülkemizin gelişiminde kadınlarımızın kurucu rolünü anlatan da bir eser. İki ciltlik bu eser kadınların bu dönemdeki etkinliğini ve özellikle de Cumhuriyet tarihimiz boyunca hak ve özgürlük için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.” dedi.

“Fırsat eşitliğini ortaya koyma adına kararlı olduğumuzu buradan duyurmayı bir borç biliyorum. ” diyen İmamoğlu, “Gerçekten hak eden başarılı kadınların göreve geldiğinin de altını çiziyorum. Yani, bu aslında fırsat eşitliği ortamını ve atmosferini ortaya koymanın bir karşılığıdır. Yoksa, ayrımcılık yaparak kadınlara fırsat vermek değildir.” diye konuştu.

İmamoğlu, “Kadınlara bu eşit fırsat alanını sağlamadığımız takdirde onlara bu alanı sunmazsak, seslerini duymazsak bu kente ne eşit ne adil ne de yaratıcı deme şansımızın olması mümkün değil. Bu bakımdan kadınları ikinci plana atan bir anlayışla yol yürümenin mantıklı olmadığı hepimiz biliyoruz.” dedi. İmamoğlu, “Bu manada bu katkılarımız, farklı destek paketlerimiz, anneyi bebeği düşünen, hayata çocuğun çağdaş bir biçimde hazırlanmasını sağlayan katkıları, tereddütsüz sunmaktan geri durmayacağız” diye konuştu.

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