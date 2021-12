İMAMOĞLU: OGEM EN BÜYÜK OYUN GELİŞTİRME MERKEZİ OLSUN İSTİYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum iştiraki Medya A.Ş.’nin hayata geçirdiği, genç girişimcilerin hayalindeki oyunu geliştirebilecekleri OGEM’in açılışında konuştu. OGEM’in en büyük oyun geliştirme merkezi olmasını istediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Biz, buranın böylesi bir merkez olmasıyla, zaten başarı elde edilmiş bir alanın büyütülmesiyle ilgili bir adım atıyoruz. Bundan sonrasında en az bizim kadar hak sahibisiniz ve bizim kadar bütün girişimciler burada söz sahibi olacaklar. Bunu da geliştireceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş., genç girişimcilerin hayalindeki oyunu geliştirebilecekleri kamu destekli kuluçka merkezini hayata geçirdi. Oyun projesini hayata geçirmek isteyen girişimcileri destekleyerek, küresel pazarda yer almalarına olanak sağlayacak “Oyun Geliştirme Merkezi” (OGEM), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete açıldı. Beyoğlu’ndaki İBB İletişim Koordinatörlüğü’nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İmamoğlu, dünyanın teknolojik anlamda büyük bir değişim içinde olduğunu vurgulayarak, “Bu değişim, aynı zamanda yeni nesil teknolojileri önümüze koyuyor ve bu teknolojilerle ortaya çıkan sektörler, bizim yaşamımızı, kültürel anlamdaki yolculuğumuzu her açıdan derinden etkiliyor” dedi.

“İSTANBUL’UN YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ OLMASINI İSTİYORUZ”

Çağı yakalayacak değişimleri harekete geçirecek kentlerin başında İstanbul’un geldiğinin altını çizen İmamoğlu, kentin bu anlamda dünyaya öncü işler yapmasının önemine dikkat çekti. “Hem İstanbul’un yaratıcı ve girişimci gençleri hem de yakın çevrede sizinle beraber iş üretebilecek başka ülkelerden de gençler için İstanbul, bir yaratıcılık ve girişimcilik merkezi” diyen İmamoğlu, “O bakımdan ben, bu potansiyelinin hayata geçmesini ve bu konuda zaman kaybetmemeyi çok istiyorum” diye konuştu. OGEM’in, gençlerden beklentisinin, “Siz isteyin, biz yapalım” olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Siz oturun, çalışın, bizim arkadaşlarımızla iş birliği yapın. Sektörlerden buraya iş birliği yapmak isteyen kurum ve kuruluşları davet edelim. Yani biz, artık buranın böylesi bir merkez olmasıyla, zaten başarı elde edilmiş bir alanın büyütülmesiyle ilgili bir adım atıyoruz. Bundan sonrasında en az bizim kadar hak sahibisiniz ve bizim kadar bütün girişimciler burada söz sahibi olacaklar. Bunu da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ZOR GÜNLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Ülkenin içinde bulunduğu zor ekonomik şartların, gençlerin enerjisiyle aşılabileceğini öngören İmamoğlu, “Gençlerimizin bu zor günlerinin de aşılması konusunda kendimizi sorumlu görüyoruz. Bunu aşacağız. Hep birlikte sahipleneceğiz ve paylaşacağız. Bunun da bugün o oluşan ihtiyacı çözeceğini düşünüyorum. Bunun dışında; tamamen ücretsiz oluşturacağımız bu alanın sektöre de sıkı bir canlılık getireceği kesin” şeklinde konuştu. Bir başka amaçlarının da gençlere mentörlük yapmak olduğunu kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burası bizim İletişim Koordinasyon Merkezimiz aynı zamanda. Dolayısıyla bu güzel alanın, Haliç’in kıyısındaki bu tarihi alanın, böylesi bir teknolojiyle parlaması, yani bir nevi burayı bu sektörün de kalbi yapacak, merkezi yapacak boyuta getirmesi çok sevindirici. Yani tabii caizse; OGEM’in en büyük oyun geliştirme merkezi olsun istiyoruz. Küresel düzeyde, sektörün en önde gelenleriyle de temasta bulunmak önemli olacak. Yurt dışından daha fazla oyun stüdyosunu, yayıncısını, yatırımcısını da İstanbul’a çekmenin bir hedef olduğunun da farkındayız. Bu hedefle OGEM’de, oyun sektörü özelinde etkinlik, fuar ve buluşmalar konusunda da size taahhütte bulunuyoruz. Bunu biz yapacağız ama tabii buna şekil verecek olan, yine ortak akıl masasının en kıymetli aktörleri de sizler olacaksınız. Kararları berabere alacağız. Buradaki ana amacımız; sadece İstanbul’u değil, Türkiye’yi bu anlamda da oyun sektörünün ana merkezi haline getirmek. OGEM bünyesindeki bu süreçlerle beraber İstanbul’u, gerçek anlamda lokomotif bir role kavuşturmak çabası içinde olacağız.”

“HİÇBİR KONUDA UMUDUNUZU YİTİRMEYİN

“Gençlerimize fırsatlar sunulduğunda, hak ettikleri zemin hazırlandığında iyi işler başarabileceklerinin farkındayız” diyen İmamoğlu, “O bakımdan umudunuzu hiçbir hususta asla kaybetmeyin. Zira gelecek, her konuda kesinlikle sizlerindir. Bizler, çok daha aydınlık bir geleceğe hazırlanmanız için, size sadece destek oluyoruz şu anda. Sizlerin yarınlara daha umutla, daha coşkuyla bakabileceğiniz bir ortamı var etmek ve günün sonunda zaten bu süreçleri de sizlerin yöneteceği zaman dilimini size hazırlamak istiyoruz. Her dönemin ders alınacak birtakım hususları vardır, yaşanmışlıkları olur. Biz, şu anda da bir kısım dersler alıyoruz aslında. Karşımıza bir konu geldiğinde, yapmamamız gereken bazı hatalar bugün yapılıyor. Bazı eksiklikler geçmişten bugüne yapılmış ve taşınmış olabilir. Ama bu saatten sonra, biz, bu hataları yapmayacağımız gibi, dünyaya örnek olabilecek her alanda doğru, iyi işleri yapmaya gayret edeceğiz ve bunu başaracağız” dedi.

İmamoğlu, konuşmasının ardından, “Hit and Boom” oyununun yaratıcılarıyla ve “Metrocrafter” rumuzuyla oyunu deneyimledi. Bu sırada renkli anlar yaşandı.

OGEM’DE NELER VAR?

Oyun tasarımı ve yayıncılık stratejisi hakkında, temel ve ileri düzey eğitimlerle birlikte oyun geliştiricilerine alanında uzman isimlerle birlikte destek olunuyor. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden oyun tasarımcıları, eğitimlere destek sunacak. Tasarıma ilgi duyan, ortaokul, lise öğrencileri okul gezilerinde OGEM’lerden ilham alabilecek. Oyun geliştirmek için ihtiyaç duyulan ekipmanları geliştirici ekiplere sağlayarak, A’dan Z’ye oyun geliştirme desteği sunuluyor. Oyunların yayınlanması ve hedef kitlesiyle bir araya gelmesini sağlayacak iletişim çalışmalarında, geliştiricileri uzmanlarla bir araya getirerek oyunlarını tüm dünyaya sunmaları sağlanıyor. İstanbullu oyun geliştirici ekipler için ekosisteme dahil ofis alanları sağlanıyor. Yetkin iş ağı ile birlikte çeşitli etkinlikler, eğitimler ve turnuvalar düzenlenecek. Türkiye’de ulaşılması zor olan “MoCap” gibi özel oyun geliştirme ekipmanları da oyun geliştiricilerine sağlanacak.