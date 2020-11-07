İmamoğlu, kovid tedavisi sonrası ilk ziyaretini İstanbul itfaiyesine yaptı

Gökçe ATİK – Feridun AÇIKGÖZ – İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kovid-19 tedavisi sonrası ilk ziyaretini, İzmir depreminde görev alan İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibine yaptı. İmamoğlu, depremden 65 saat sonra, 3 yaşındaki Elif Perinçek’i enkazdan kurtaran ekipte yer alan, minik depremzedenin parmağını tuttuğu itfaiyeci Muammer Çelik ve o anın tarihi fotoğrafını çeken İstanbul itfaiyesi fotoğraf sorumlusu Süreyya Mümtaz Kurt ile de bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, Kovid- 19 tedavisi bittikten sonra çalışmalarına başladı. İmamoğlu, İzmir’de arama kurtarma çalışmalarına katılan, İstanbul İtfaiyesi ekiplerini ziyaret etti.

“500 TALEBİMİZ İTFAİYEDE OLDU”

İBB İtfaiyesi’nin tarihi bir teşkilat olduğunu belirten İmamoğlu, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm personele, İzmir Depremi’nde gösterdikleri üstün başarı nedeniyle teşekkürlerini iletti.

İtfaiye ve zabıta gibi teşkilatların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Bu manada sayısal talebimiz de oldu. 500 talebimiz itfaiyede oldu. Yanlış hatırlamıyorsam zabıtada 750 olmuştu. Ama ne yazık ki itfaiyede, bu taleplerimizin yarısı kabul edildi. Daha fazla almamız lazım. Ben, bunu İstanbul Valisi Sayın Yerlikaya ile de konuştum. O da buna hassasiyet göstereceğini, bunu konuşacağını söyledi. Afetle anılan böylesi bir kente, öyle 200-300-500… Bunlar bile az. Bu teşkilatın, İstanbul’a değil Türkiye’ye insan kaynağı yetiştiren bir tarafı var. Bunu biliyorum. Türkiye’nin birçok yerinde, buradan yetişmiş insanın görev yaptığını da biliyorum. Böylesi bir ocağın, böylesi bir yetiştirme merkezinin daha güçlü bir şekilde var olmasına, özellikle özen göstermeliyiz” dedi.

İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Yavuz, arama kurtarma çalışmaları sırasında yaptıkları çalışmalar ve yaşadıkları süreçle ilgili İmamoğlu’nu bilgilendirdi.

Yavuz, “Özellikle Elif ve ailesinin kurtulmasında arkadaşlarımızın çok çok büyük bir mücadelesi oldu. Çünkü aile, tamamen enkaz altındaydı. Orada ilk önce annesine ve kardeşlerine ulaştık. Maalesef erkek çocukları vefat etmişti. Ama Elif’in de orada olduğunu biliyorduk. Onunla ilgili babasıyla sürekli istişare ettik. Ekibimizin büyük bir kısmını orada yoğun bir şekilde çalıştırdık. Ertesi gün, saat 8’i 1 geçe Elif’i bulduk arkadaşlarımızla beraber ve çıkardık. Akabinde İdil’i çıkardık biz, Emrah apartmanından. Enkaz altında sonuçta herkese ulaşamıyoruz. Öncelikle önlem, bizim için çok önemli husus” dedi.



ÇELİK: “HAYATIMDA DA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM”

İmamoğlu, depremden 65 saat sonra, 3 yaşındaki Elif Perinçek’i enkazdan kurtaran ekipte yer alan, minik depremzedenin parmağını tuttuğu itfaiyeci Muammer Çelik ve o anın tarihi fotoğrafını çeken İstanbul itfaiyesi fotoğraf sorumlusu Süreyya Mümtaz Kurt ile de bir araya geldi. Minik Elif’in hayata tutunduğu parmağın sahibi itfaiye onbaşı Çelik de duygularını, “Ben, 24 yıllık itfaiyeciyim. Hayatımda da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yani bir çocuğun orada benim elimi tutması, bırakmaması… Sağlıkçılar, elimi bırakmamı söylediğinde, ‘Ben bıraksam da o beni bırakmıyor’ dedim” sözleriyle dile getirdi.

İmamoğlu, ziyaretinin ardından İzmir’e gitti

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