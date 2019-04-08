16.4 C
Ankara
8 Nisan 2019
Ana Sayfa Politika Haberleri İmamoğlu Kartal'da partililere seslendi
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesi'ni ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara hitap etti.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesi'ni ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara hitap etti.
Politika Haberleri

İmamoğlu Kartal’da partililere seslendi

Editör Editör

-

3
0

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesi’ni ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara hitap etti.

Bazı medya kanallarının bir kenara koyduğunu anlatan İmamoğlu, “Ama bazı aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu asil mücadelelerle bugüne getirip taşıdıkları soyadları ile Türkiye’ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptıkları medya kanallarında sesimin kısılmasını onlar adına değil, geçmişleri adına, babaları, anneleri adına bu ülkeye hizmet etmiş o insanlar adına üzüntüyle takip ediyorum” dedi.

İmamoğlu, rakiplerinin adına on kişinin konuştuğunu ve her birinin naklen verildiğini ifade ederek, “Benim de onlara cevabım var beni niye göstermiyorsun? Ben basın açıklaması yapıyorum. Rakibin adına konuşanların cevabı yayınlanıyor ama benim açıklamam yayınlanmıyor. Benim söylediğimi toplum bilmezse, insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilirsin, böyle adalet olur mu?” diye konuştu. 

Eleştirdiği medya kuruluşlarının isimlerini sayarak bunları takip ettiğini aktaran Ekrem İmamoğlu, “Ailelerine ve geçmişten bugüne iş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Yoksa gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim ama saygı duyduğum için bunu söylemek zorundayım” ifadelerini kullandı.

Önceki İçerikMansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbata aldı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Politika Haberleri

“Kaos ve Algı Operasyonu Yapılıyor”

Editör -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde bitiren CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun AK Parti’nin seçim sonuçlarına itirazda bulunması sebebiyle mazbatasını henüz alamaması konusunda vatandaş ne düşünüyor?
Devamını Oku
Politika Haberleri

Yıldırım: Şehir Tiyatroları’na ait sahneler özel tiyatroların kullanımına açılacak

Editör -
Yıldırım, " Eğer İstanbul halkı bize yetki verirse, özellikle mayıs-ekim arasında belediyenin 11 tiyatro salonunu özel tiyatroların kullanımına açacağız.
Devamını Oku
Politika Haberleri

Mansur Yavaş: Belediye başkanı kente değer katmalı

Editör -
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Belediye başkanı yaşadığı kente değer katmalı, yaşam kalitesini yükseltmelidir.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Microsoft

Microsoft eğitim etkinliğinde Türkiye’ye ödül

Editör -
Microsoft Education Exchange etkinliği kapsamında düzenlenen eğitim ekipleri yarışmasında kapsayıcılığı teşvik eden bir sınıf ortamı yaratan Uğur Sarıçam birincilik ödülü aldı.
Sussex Düşesi, ilk çocuğunun doğumunu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanının gerçekleştireceğini açıkladı.

Meghan, Kraliçe’nin Doktorunu Reddetti

Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko'nun statta yapılması beklenen canlı yayın tartışmasına odaklandı.

Ukrayna’da gündem Zelenskiy-Poroşenko tartışması

Theresa May

May net konuştu: Mümkün değil

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71