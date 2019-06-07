İmamoğlu ile Yıldırım’ın canlı yayın programının kanalı belli oldu

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Milleti İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı canlı yayın programı TRT ekranlarında olacak.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu‘nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.

Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM: KESİN OLACAK DEMİŞTİ

AK Parti’nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında “Kesin olacak” ifadesini kullanmıştı.