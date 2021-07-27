İmamoğlu, İBB cankurtaran personeliyle bir araya geldi 

Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta bıçaklı saldırıya uğrayan cankurtaran personeliyle bir araya geldi. İmamoğlu, saldırıyı kınarken, “Hukuki olarak haklarını arayacağız” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy Karaburun Plajı’nda görev yapan cankurtaran personeliyle kahvaltıda buluştu. 23 Temmuz’da Şile’de bıçaklı saldırıya uğrayan 2 İBB cankurtaran personeline yapılan saldırıyı kınadığını belirten İmamoğlu, “Takip edeceğiz. Hukuki olarak haklarını arayacağız. Gönül, böyle bir şey olmasını istemezdi. İstanbul’da, çok ciddiye alınan ve çok ciddi biçimde yapılan bir cankurtaran hizmeti var. Bu, bizim dönemimizde bu biçimine kavuştu. Daha önce de vardı. İyi olan yerler vardı ama çok kötü, sorumsuzca davranılan, hatta hiç olunmayan yerler de vardı. Karaburun da aslında bunlardan birisi diyebiliriz. Ama şimdi görüyoruz ki; biraz ilgi, alaka ile İstanbul’un en güzel plajlarından birisine, denetimli ve aynı zamanda cankurtaran hizmetinin olduğu keyifli bir alana dönüştü” dedi.

“KADIN ARKADAŞLARIMIZ ÇAĞDAŞ BİR GÖRÜNTÜ KATTI”

İstanbul’un sahillerine çok önem verdiklerini ifade eden İmamoğlu, “Bu noktada özellikle Karaburun ve Karadeniz tarafı biraz daha bu sene kıymetli oldu. Marmara Denizi’ndeki malum müsilaj sorununun büyümesiyle, insanlarımız Karadeniz kıyısına kaymaya başladı ve burada daha çok denize girmeyi tercih ediyorlar. Başarılar diliyorum. Denizin ve kumsalın o güzelliğinin bir parçası da bizim cankurtaran ekibimiz oldu. Bir de aramızda kadın arkadaşlarımızın olması, çağdaş bir görüntü kattı bize. Önce kendi sağlığınıza dikkat edin, ondan sonra da ihtiyaç olduğunda her vatandaşımızın ihtiyacına koşun” şeklinde konuştu.

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