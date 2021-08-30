İmamoğlu: (Bağcılar-Esenyurt Metro Hattı) Günlük 1 buçuk milyona yakın yolcuya hizmet edecek

Esma MURAT- Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmutbey -Bahçeşehir -Esenyurt Metro Hattı İnşaatı Başlama Törenine katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz ilk etapta Mahmutbey, Kanuni Sultan Süleyman hattını 2024 yılında açacağız. Ancak ilave olarak finansman ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı elde etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esenyurt’tan bir vatandaşımız Mahmutbey’e 28 dakikada gelecek. Mecidiyeköy’e 60 dakikada, Kabataş’a 67 dakikada gidecek. Yani bu hat günlük 1 buçuk milyona yakın yolcuya hizmet etmiş olacak” dedi.

Bağcılar’da düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’ın yılı seneye 100’uncu yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin de 100’uncu yılına hep birlikte yaklaşıyoruz. İkinci yüzyılın zaferi anlama gelir.Bunu iyi bilmek lazım. Yani ikinci yüzyıla giriş yapmak üzere olduğumuz bu güzel cumhuriyetimizin şu anki bireyleri olarak biz hangi zaferleri kazanmalıyız. Bence en küçüğümüzden, en yetişkinine kadar bu ülkenin insanları bilimde, fende, eğitimde, kültür de sanat da spor da dünyanın konuştuğu çok büyük ve çok güzel zaferler elde etmek zorundayız. İşte 21. yy’ın gerçek zaferi bu tarz işlerdir. İstanbul’un son yıllarda başlattığı en önemli ve en işlevsel hatlarından birine hep birlikte start vermenin, onun temelini atmanın, başlangıç mesajını vermenin keyfini yaşıyorum. Dolayısıyla bir nevi de biz bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla İstanbul halkı olarak ikinci bir bayramı yaşıyoruz diyebilirim. Bu manada mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

“İHALE YAPMAK NE YAZIK Kİ BİR BAŞARI DEĞİLDİR”

‘Dünyada aynı anda on hatta çalışılan tek şehir olabilmenin keyfini yaşıyoruz’ diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bazen şöyle bir imada bulunuyorlar. İhalelerini biz yaptık. İhale yapmak ne yazık ki bir başarı değildir. Keşke ihale yapıldığı gibi bu işler yapılıp bitirilseydi de biz bugün böyle bir başlangıç yapmak zorunda kalmasaydık. Hatta tam aksine biz buradan metroya binip Esenyurt’a gidip meydanda Kemal Deniz Bozkurt başkanımla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bir konserini yapsaydık” ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ama ihale yapmak, şöyle olur. Önce fizibilitesiyle başlarsınız, proje hazırlarsınız daha sonra finansmanıyla ilgili altyapıyı oluşturursunuz. Finansmanı olmadan bu çapta projelerin inşa edilmesi mümkün değildir. Ne yazık ki 2016 -2017 döneminde yapılan işlerin gördüğünüz gibi neredeyse tamamı ciddi sorunlarla durmuş ve biz göreve geldiğimizde iki yıldır çivi çakılmayan, hatta şu an bulunduğumuz Mahmutbey- Esenyurt hattı gibi hiç ama hiç başlamamış hatların sadece kağıt üstündeki ihalelerini devraldık.

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“ESENYURT 200 BİN ÜZERİNDE MÜLTECİNİN MİSAFİR EDİLDİĞİ BİR İLÇEDİR”

Esenyurt’un İstanbul’un en zor hizmet sunulan ilçesi olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu hat 3 buçuk milyon insanımızın yaşadığı ilçelerimizin gerçekten yoğun bir biçimde insanlarını kentle birleştiren bağ kurduran beş ilçeden geçen 18.1 kilometre uzunluğundaki 11 istasyondan oluşan bir hattımız olacak. Esenyurt, İstanbul’un en zor hizmet sunulan ilçesidir. Son 10 yılda 60- 70 bin kişinin taşındığı ilçe olmuştur. Hatta kayıtlarda olmayan 200 binin üzerinde mültecinin de misafir edildiği bir ilçedir. Bugün burada attığımız bu temelin Esenyurt’lu hemşerilerimizde mutlu edeceğine bildiğim için bu notu sizinle paylaşmak istedim” dedi.



“43 KİLOMETRE 67 DAKİKADA KATEDEBİLECEK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz ilk etapta Mahmutbey, Kanuni Sultan Süleyman hattını 2024 yılında açacağız. Ancak ilave olarak finansman ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı elde etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esenyurt’tan bir vatandaşımız Mahmutbey’e 28 dakikada gelecek. Mecidiyeköy’e 60 dakikada, Kabataş’a 67 dakikada gidecek. Yani 43 kilometreyi 67 dakikada katedebilecek. Bu hat günlük 1 buçuk milyona yakın yolcuya hizmet etmiş olacak. Az önce bahsettiğim ek finansman talebi de 305 milyon Euro’dur. Biz kaynak buluruz. En ucuz şekliyle buluruz. En uzun vadeli bir biçimde de buluruz ve İstanbul’a kazandırırız. Aynı şekilde bir hattımızla ilgili de sağlıklı adımlar atıyoruz. İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü hattı. Beylikdüzü’ne ve Avcılar’a ilk defa bu hat sayesinde metro gelecek” diye konuştu.

