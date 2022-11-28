İmamoğlu: 2023 yılında 20 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağız

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Nedim BAYHAN-Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL(DHA)- İBB Meclisi Kasım ayı altıncı oturumu yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023 bütçe sunumunu gerçekleştirdi. İmamoğlu “2023 yılında toplam bütçe gelirlerimizi 95 milyar 250 milyon lira; toplam bütçe giderlerimizi ise 115 milyar 250 milyon lira olarak tasarladık. Bu durumda 2023 yılında hizmet ve yatırımlarımız için 20 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısının altıncı oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı’nda Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Mecliste İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 bütçe planı görüşüldü. Bütçe sunumunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi.



“BÜTÇEMİZİN YARISINI ŞEHRİMİZE AYIRIYORUZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meclis konuşmasında 2023 yılı bütçesini açıkladı. İmamoğlu “2023 yılında toplam bütçe gelirlerimiz 95 milyar 250 milyon lira; toplam bütçe giderlerimizi ise 115 milyar 250 milyon lira olarak tasarladık. Bu durumda 2023 yılında hizmet ve yatırımlarımız için 20 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz. Bunun 7 milyar lirasını nakit ve Eurobond mevcudumuzdan karşılamayı, yaklaşık 13 milyar lirasını ise borçlanmayla finanse etmeyi planlıyoruz. Bu finansman ihtiyacı, 3 temel önceliğimizi aynı anda gerçekleştirmek için öngörülen tutardır. Bu önceliklerimiz şunlar: Bütçemizin en az yarısını yatırım harcamalarına ayırarak şehrimizi öncelemek, sosyal yardımların bütçedeki payını koruyarak hemşerilerimizi öncelemek, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyerek personelimizi öncelemek. Memnuniyetle söylüyorum ki, 2023 yılı bütçemiz bu sene 3 önceliğimizi de gerçekleştirdiğimiz bir bütçe olacak. Elbette bütçe sadece gelir ve giderleri gösteren, sayılardan ibaret bir tablo değildir. Bütçe, yüksek ahlaki standartlarla yönetilmesi gereken bir süreçtir. Biz bu süreci öncelikle hukuka uygun yürütmenin taahhüdünü veriyoruz” dedi.



“YATIRIMLARA 57 MİLYAR LİRA AYRIRARAK, 2022 YILINA KIYASLA YÜZDE 99 ARTTIRIYORUZ”

İmamoğlu “2023 yılı bütçemizde yatırım harcamaları toplam bütçenin yüzde 50’sini teşkil ediyor. Bu yıl yatırımlara toplam 57 milyar lira ayırarak yatırım harcamaları bütçemizi 2022 yılına kıyasla yüzde 99 oranında artırmış oluyoruz. Yani ikiye katlıyoruz. Bu açıdan 2023 bütçemizin de tıpkı 2022 bütçemiz gibi bir yatırım bütçesi olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. İstanbul’da inşa ettiğimiz belediyecilik modelini iki kelimeyle özetlemiştim. Demokrasi ve kalkınma! Yerel demokrasi, insani gelişmenin ve yaşam kalitesinin olmazsa olmazı iken, yatırım, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın sağlayıcısıdır. Biz ilk günden beri yatırımlarımızla İstanbul’da toplumsal bütünlüğü, dayanışmayı ve yerel demokrasiyi güçlendiriyoruz. Yatırımlarımızla, İstanbul’un bilgi, teknoloji ve inovasyon odaklı dönüşümünü sağlıyoruz. 2023 yılı bütçemizde yatırım harcamaları toplam bütçenin yüzde 50’sini teşkil ediyor. Bu yıl yatırımlara toplam 57 milyar lira ayırarak yatırım harcamaları bütçemizi 2022 yılına kıyasla yüzde 99 oranında artırmış oluyoruz. Yani ikiye katlıyoruz. Bu açıdan 2023 bütçemizin de tıpkı 2022 bütçemiz gibi bir yatırım bütçesi olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. İstanbul’da inşa ettiğimiz belediyecilik modelini iki kelimeyle özetlemiştim. Demokrasi ve kalkınma! Yerel demokrasi, insani gelişmenin ve yaşam kalitesinin olmazsa olmazı iken, yatırım, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın sağlayıcısıdır. Biz ilk günden beri yatırımlarımızla İstanbul’da toplumsal bütünlüğü, dayanışmayı ve yerel demokrasiyi güçlendiriyoruz. Yatırımlarımızla, İstanbul’un bilgi, teknoloji ve inovasyon odaklı dönüşümünü sağlıyoruz” diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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