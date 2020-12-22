İmam sahip çıktı, caminin jeneratörünü çaldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da imamın sokaktan kurtarıp, caminin yerleşkesinde kalmasına izin verdiği ‘Serdar’ adlı kişi, depoda bulunan 5 bin lira değerindeki jeneratörü çaldı.

Olay, sabaha karşı, Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde bulunan Konserve Camii’nde meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce, o dönem görevli imam tarafından sokaktan kurtarılıp camiye ait yerleşkede kalan ve temizlik işlerini yapan ‘Serdar’ adlı kişi, depo kısmında bulunan 5 bin lira değerindeki jeneratörü çaldı, ortadan kayboldu.

Babasının yaptırdığı camide hırsızlık olayını duyduktan sonra gelen Şaziye Kocademir, sokaktan kurtardıkları kişinin hırsızlık yapmasının kendisini üzdüğünü söyledi. Kocademir, “Camiyi babam yaptırdı. Bu süre içinde ben de birçok işiyle ilgilendim. Yaklaşık 1 yıl kadar önce sokakta kalan ‘Serdar’ isimli kişiye sahip çıkmak istedik. Burada yiyip, içip kalıyordu. Ayrıca temizlik işlerine bakıyordu. Biz de kendisine para veriyorduk. Bugün geldiğimde ise caminin jeneratörünü çaldığını öğrendim. Kendisinden şikayetçiyiz” dedi.

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