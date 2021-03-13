İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Sabahları boyun ağrısı ile uyanmanın boynun uykuda uygun olmayan veya azalmış desteğinden kaynaklandığına dikkat çeken Doç. Dr. Sena Tolu, “Yastık kişiye özel seçilmelidir. Doğru yastık seçiminde kalınlık çok önemlidir. Kişinin omuz genişliği ve boynunun uzunluğuna göre değişmekle birlikte en az 10-13 cm kalınlıkta bir yastıkta yatılması önerilir. Pamuk ve yün yastıklar çok faydalıdır, ancak özellikle sıcak havalarda terlemeye neden olabileceğinden boyun kaslarında spazmı arttırabilir” diye konuştu.