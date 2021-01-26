İmalathaneye dönüştürülen evde 790 şişe sahte içki ele geçirildi

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)-YALOVA’da polis tarafından baskın düzenlenen evde, 790 şişe sahte içki ile 390 litre saf alkol ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçak ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imal edip, piyasaya sürenlere yönelik yaptığı çalışma kapsamında, bir evin imalathaneye dönüştürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, eve baskın düzenlendi. Baskında 790 şişe sahte içki, 13 bidon içerisinde 390 litre saf alkol ve 708 adet sahte TDDK bandrolü ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

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