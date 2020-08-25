İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos’ta aylık bazda 2.6 puan artarak yüzde 73.3 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 2.3 puan artarak yüzde 73’e çıktı.
Bu dönemde,
– tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 67.7’den 2.2 puan artışla yüzde 69.9 düzeyine,
– dayanıklı tüketim mallarında 3.5 puan artışla yüzde 71.7’den yüzde 75.2 düzeyine,
– dayanıksız tüketim mallarında da, 2.0 puan artışla yüzde 66.9 düzeyinden, yüzde 68.9 düzeyine,
– ara mallarda 1.8 puan artışla yüzde 73.3 düzeyinden yüzde 75.1 düzeyine,
– yatırım mallarında 0.9 puan artışla yüzde 69.8 düzeyinden, yüzde 70.7 düzeyine yükseldi.