Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum kampında açıklamalarda bulundu. Melnjak, "5 büyük ligde forma giymek istiyorum. Rizespor'dan da ayrılmazsam üzülmem çünkü çok mutluyum" dedi.