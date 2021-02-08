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ILO: 2021 Uluslar arası Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Yılı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünyada çocuk işçiliğine son vermeye yönelik yasama ve uygulama eylemlerini teşvik etmek amacıyla, “20121 Uluslararası Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Yılı”nı başlattığını açıkladı.

ILO’dan yapılan açıklamada, “ILO, asırlık tarihi boyunca çocuk işçiliğine son vermek için çalışıyor. ILO’nun kabul ettiği ilk Sözleşmelerden birisi, 1919 tarihli ve 5 sayılı Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi idi. ILO, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda ortaya konulan, tüm dünyada zorla çalıştırma, çağdaş kölelik, insan kaçakçılığı ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen İttifak 8.7 küresel ortaklığının üyesidir” denildi.

“Uluslararası Yıl”ın, 2019’da BM Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildiği anımsatılan açıklamada, “Başlıca amaç ise, hükümetleri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) kapsamında Hedef 8.7 ’yi başarmak için gereken her şeyi yapmaya teşvik etmek” denildi.

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Etiketler: Çocuk İşçiliğiUluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
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