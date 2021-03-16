İllere göre vaka haritası güncellendi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, etkili olan fırtına, evlerin çatısını uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Doğanşehir ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle birçok ev ve...