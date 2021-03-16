İllere göre vaka haritası güncellendi

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Malatya’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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Antalya’da aile faciası: 4 ölü (1)
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da bir ailenin 4 üyesi evde silahla vurulmuş hale ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası...
Vali Bilmez’den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret
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Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
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