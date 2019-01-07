Antalya’nın Serik ilçesinde bir ilkokula yardım amacıyla yerli ve yabancı 59 golfçünün katılımıyla turnuva düzenlendi.



Taurus Golf Kulübü ve Maxx Royal Golf Kulübü işbirliğinde, 2 sene önce hayatını yitiren TUI Hotels And Resorts Turkey Ortak Yönetim yönetmeni Mahmud Var hatırasına bu sene ikincisi düzenlenen golf turnuvası Belek Turizm Merkezi’ndeki Maxx Royal Golf Kulübü sahasında yapıldı. bütün gelirleri Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu’na yardım amacıyla bağışlanacak turnuvada Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Titanic Otelleri Sahibi Mehmet Aygün, Ali Kızıldağ, Recep Turan, Şehmus Işık, Ali Şahin, Hakan Duran ve Edip Soyak gibi adlardan oluşan yerli ve yabancı 59 golfçü mücadele etti.

Bir gün devam eden ve dün tamamlanan turnuvada ‘Gross’ grubunda Recep Turan birinci oldu. A grubunda 41 sayıyla Nurettin ziftçi birinci olurken, 37 sayıyla Cengiz Gülmez ve Başak Ünal ikinciliği paylaştı. B grubunda 40 sayıyla Birol Uygurlu birinciliği elde ederken, ikinciliği 39 sayıyla Ali Kızıldağ, üçüncülüğü ise 38 sayıyla Deniz Çuha kazandı. ‘En uzun vuruş’ ve ‘çukura en yakın vuruş’ ödüllerini ise Şehmus Işık kazandı.

“TURNUVA HEM ‘2019’A MERHABA’ HEM DE YARDIM TURNUVASI OLDU”

Turnuva sonunda gazetecilere açıklama yapan Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Recep Turan, “Kurulduğu tarihten itibaren kulübe büyük destekler veren merhum golfçü Mahmud Var hatırasına golf turnuvası düzenliyoruz. Turnuvanın bütün geliri Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu’na verilecek. Turnuva hem ‘2019’a merhaba’ hem de yardım turnuvası oldu. Bundan sonra da kulüp olarak bu cins aktifliklerin içinde olacağız” dedi.

‘ÇOK GÜZEL BİR TURNUVA GERÇEKLEŞTİRDİK’

Calista Otel Genel Müdürü, Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kızıldağ ise şunları kaydetti:

“Kulübün kurucularından Mahmud Var’ı hatılamak ve yad etmek suretiyle turnuva düzenledik. Turnuvayı kulübün misyonlarından biri olan sürdürülebilirliği, toplumsal olarak yardımlaşmanın her alanda zorunluluk olduğu amacından yola çıkarak bir toplumsal sorumluluk projesi haline dönüştürdük. Bu amaçla Antalya Kepez’de bulunan Şehit Hakan Karakaya İlkokulu’nda gereksinim sahibi çocukların bir takım gereksinimlerini karşıladık. okulun gereksinim duyan klimaların temini ve kurgu işlerini de kulüp olarak üstlendik. çok güzel bir havada, çok güzel bir turnuva gerçekleştirdik ve bu amaca ulaşmak için destek veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Agaoğlu, iş insanları ve sporculara teşekkür ederim. İnsanlık tarihi süresince dünyayı çok kısa sürede tükettik. Bu tabiatının sürdürülebilir olması konusunda toplumsal sorumluluk projelerinin devam etmesi manasında her insana çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu golf turnuvasıyla beraber gelişecek projelerin ilkini gerçekleştirdik. Taurus Golf Kulübü olarak bundan sonra da bu projeler devam edecek.”

‘OKULUMUZ YARARINA GÜZEL BİR TURNUVA’

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin de şu şekilde dedi:

“Aramızdan erken ayrılan Mahmud Var yerine bir golf turnuvası düzenledik. Bu turnuvada hem Mahmud Var’ı andık hem de bir toplumsal sorumluluk projesine adım attık. okulumuz yararına güzel bir turnuva ve senenin ilk turnuvası oldu. Bu cins toplumsal sorumluluk projelerini artıracağız. Taurus Golf Kulübü olarak bundan sonraki günlerde golf sporunu toplumsal sorumluluk projeleriyle öne çıkarma arzusundayız.”

GELİRİ ÖĞRENCİLER VE okul YARARINA HARCANACAK

Turnuvada sporcuların katılım ücretleriyle hayırsever iş insanları ve sporculardan toplanan bağışların Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu’ndaki öğrencilerin gereksinimlerinin giderilmesinde ve okul yararına kullanılacağı belirtildi.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Turnuvada dereceye girenlere plaketleri Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Recep Turan, Calista Otel Genel Müdürü ve Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kızıldağ ile ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin tarafından verildi.