İlkokul öğrencilerine afet eğitimi

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Melihcan ÇALIŞKAN – Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL(DHA) – BAKIRKÖY’de bulunan Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerine AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından afetlere karşı bilgilendirme eğitimi verildi. Tatbikat sırasında Kızılay, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de alanda bulundu.

Ataköy’de bulunan Mimar Sinan İlkokulu’nda ilkokul öğrencilerine tatbikatla, afetler ve acil durumlara karşı eğitim verildi. Etkinlikte, AFAD, İtfaiye, Kızılay, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri araç ve ekipmanlarıyla alanda bulundu. Bakırköy İtfaiyesi ekiplerinin okul bahçesinde kurduğu özel platformlarla yangına müdahale eğitimi ile başlayan program, AFAD ekiplerinin deprem özelinde; genel afet ve acil durum bilgilendirmeleriyle devam etti. Çocuklar, itfaiye ekiplerinin merdivenle tahliye gerçekleştirme ve yangına müdahale canlandırmalarını ilgiyle takip etti. Öğrenciler daha sonra öğretmenleriyle birlikte sınıflarından 2 dakika 3 saniye içerisinde tahliye gerçekleştirerek, bahçede “çök, kapan, tutun” hareketi yaptı. Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, AFAD, Kızılay ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte tatbikat ve eğitimleri takip etti. Etkinlik, resim yarışmasında ödül alan öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

(FOTOĞRAF)

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