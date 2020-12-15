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İlkokul müdürü, koronavirüsten hayatını kaybetti

Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA) – ISPARTA’nın Eğirdir ilçesinde ilkokul müdürü Ali Rıza Akbay (64), koronavirüsten yaşamını yitirdi. 
Eğirdir’de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü, evli ve 1 kız çocuğu babası Ali Rıza Akbay, pazar günü aniden rahatsızlanarak Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi’ne gitti. Akbay’a yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Tedavisine başlanan Akbay, bu sabah yaşamını yitirdi.
Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, “Pazar günü beni aradı rahatsızlandığını söyledi. Testinin pozitif olduğunu öğrendik. Bugün sabah hayatını kaybetti. Derin üzüntü içindeyiz Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Eğitim camiamızın ve ailesinin başı sağolsun” dedi.

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