İlker Başbuğ ifade verdi -1

İSTANBUL (DHA) – ESKİ Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 4 Ocak’ta bir gazetede yeni çıkan kitabının yaptığı söyleşisinde kullandığı sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Başbuğ, Cumhuriyet Gazetesi’nde verdiği röportajda, “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” ifadelerini kullanmıştı.

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