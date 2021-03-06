İlkbaharın gelişini yürüyüşle karşıladılar; şehitleri unutmadılar

İSTANBUL, (DHA)- Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen gençler, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüşte helikopter kazasında şehit olan 11 asker unutulmadı. Türk Bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüş sonrası Başkan Yıldırım, gençlerle sohbet etti.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bahar Yürüyüşü’ onlarca genci Ümraniye Millet Bahçesi’nde bir araya getirdi. Etkinlikte, geçtiğimiz perşembe akşamı Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler de unutulmadı. Türk Bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş sonrası Başkan İsmet Yıldırım gençlerle bir araya geldi.

“BU VATANI GENÇLERLE BİRLİKTE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Helikopter kazası sonrası şehit olan askerler için Allah’tan rahmet dilediğini belirterek sözlerine başlayan Başkan İsmet Yıldırım, “Ümraniyemizin gençleriyle birlikte bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugün baharı başlatmış olduk. Biz 12 ay boyunca cumartesi ve pazar günleri buradayız. Biliyorsunuz bu hafta elim bir kaza sonucu 11 şehit verdik. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Millet olarak başımız sağ olsun, şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Tabi gençlerimizin bu ruhu ile vatanın bölünmez bütünlüğü, bayrak, devlet ve millet ruhunu gençlerimize vererek bu birlikteliği hem sporda hem dayanışmayla sürdüreceğiz. Gençlerimize güveniyoruz, bir tarafından kalem tutan diğer taraftan da dünya ile yarışacak gençler istiyoruz. Ümraniye’de de gençlerin sanat, spor ve her türlü sosyal aktivitede yanlarındayız. Gençlerle aramız iyi, onlar iyi ki varlar. Vatanın bölünmez bütünlüğünün ruhuyla gençlerle birlikte bu vatanı yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZ NEDENİYLE YÜREĞİMİZ BURUK”

Keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Elif Buse, “Öncelikle böyle bir yürüyüş düzenlediği için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerle bir arada olmak onun için çok güzel. Burada olmak ve böyle bir etkinlikte yer almak çok güzeldi umarım devamı gelir” dedi. Yürüyüşe katılan İdris Taha ise “Öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Pandemi öncesinde belediye başkanımızla millet bahçesinde hep birlikte yürüyüşler yapıyorduk. Yasaklar nedeniyle ara vermiştik. Normalleşmeyle birlikte tekrar arkadaşlarımız ve belediye başkanımızla bir araya geldik. Bundan dolayı mutluyuz. Tabi şehitlerimiz nedeniyle yüreğimiz buruk. Onlara da buradan Allahtan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Parkurun biraz uzun olduğunu belirten bazı gençler Başkan Yıldırım’ın temposuna yetişmekte zorlandıklarını belirterek, “Başkanla birlikte yürümek çok güzeldi arada koşarak ona yetişmeye çalıştık” dedi.

Yürüyüş sonunda Başkan Yıldırım gençlerle kahvaltı yaptı.