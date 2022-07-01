İlkbaharda artan ağrı şikayetleri sonbaharda azalıyor

- Reklam -

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras: “Romatizmal hastalıkların mevsimsel alevlenmeleri olup olmadığı birçok çalışma ile araştırılıyor. Bu hastalıkların çoğunun ilkbaharda aktif hale geçtiği, hastaların ağrılarının arttığı gösterildi. Bu dönemde tedaviyi gözden geçirmek gerekebilir. Sonbaharda ise şikayetlerin azaldığı belirtildi”

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, romatizmal hastalıkların mevsimsel alevlenmeleri olup olmadığının birçok çalışma ile araştırıldığını, bu hastalıkların çoğunun ilkbaharda aktif hale geçtiğini, hastaların ağrılarının arttığının gösterildiğini, sonbaharda ise şikayetlerin azaldığının belirtildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Özaras, yaptığı yazılı açıklamada, romatizmal hastalık türleri ile mevsimsel değişimler arasındaki ilişki hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Romatizmal hastalıkların genellikle eklemleri, kemikleri, kasları etkileyen hastalıklar olduğunu ifade eden Özaras, en sık görülen romatizmal hastalığın halk arasında kireçlenme diye de bilinen osteoartrit olduğunu aktardı.

Özaras, oluşumunda genetik faktörler, kilo, eklemi çok kullanma gibi değişik sebeplerin rol oynadığını anlatarak, “Osteoartrit daha çok diz, kalça ve el eklemlerinde etkili oluyor. Yaşla beraber ilerleyen osteoartrit ağrı, yürüme güçlüğü ve elleri kullanmada zorluk gibi şikayetlere yol açıyor.” ifadelerini kullandı.

“100’den fazla otoimmün romatizmal hastalık var”

Otoimmun romatizmal hastalıklarda ise kişinin kendi bağışıklık sisteminin eklemlerini, kemiklerini, kaslarını ve bazen iç organlarını hedef aldığını belirten Prof. Dr. Özaras, “Bu yapılar da hasara neden oluyor. Yüzden fazla sayıda otoimmün romatizmal hastalık tanımlanmıştır. En sık görülenler kadınlarda romatoid artrit, erkeklerde ise ankilozan spondilit olarak sıralanabilir. Romatoid artrit daha çok el-ayak parmaklarını, dizleri, dirsekleri, omuzları tutarken ankilozan spondilit omurgayı etkiliyor. Kamburluk, bel ve boyun hareketlerinde kısıtlılığa yol açıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Otoimmun romatizmal hastalıklarda ise kişinin kendi bağışıklık sisteminin eklemlerini, kemiklerini, kaslarını ve bazen iç organlarını hedef aldığını belirten Prof. Dr. Özaras, “Bu yapılar da hasara neden oluyor. Yüzden fazla sayıda otoimmün romatizmal hastalık tanımlanmıştır. En sık görülenler kadınlarda romatoid artrit, erkeklerde ise ankilozan spondilit olarak sıralanabilir. Romatoid artrit daha çok el-ayak parmaklarını, dizleri, dirsekleri, omuzları tutarken ankilozan spondilit omurgayı etkiliyor. Kamburluk, bel ve boyun hareketlerinde kısıtlılığa yol açıyor.” değerlendirmesini yaptı. “Mevsimsel alevlenmeler gerçekleşiyor”

Prof. Dr. Özaras, “Romatizmal hastalıkların mevsimsel alevlenmeleri olup olmadığı birçok çalışma ile araştırılıyor. Bu hastalıkların çoğunun ilkbaharda aktif hale geçtiği, hastaların ağrılarının arttığı gösterildi. Bu dönemde tedaviyi gözden geçirmek gerekebilir. Sonbaharda ise şikayetlerin azaldığı belirtildi.” bilgisini aktardı.

D vitamini ile romatizmal hastalıkların ilişkisinin de araştırmalara konu olduğunu vurgulayan Özaras, şunları kaydetti:

“Yüksek D vitamini düzeyinin romatoid artrit ve lupus gibi hastalıklarda hastalık aktivitesi ile ağrıları azalttığına dair sonuçlar ortaya konmuştur. Bu nedenle yaz mevsiminde güneşlenmek ve D vitamini düzeyini artırmak faydalı olacaktır. Güneşlenmek için daha çok 10.00-12.00 veya 14.00-15.00 saatleri tercih edilmeli. Gerekli D vitamini sentezini sağlamak için vücudun dörtte birinin açıkta olması yete