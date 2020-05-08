DVD’den oyun seyretmek tiyatro salonunda seyretmekle bir değil elbette.

Ama korona salgını nedeniyle eve mahkum olanlar için gene de bulunmaz nimet.

Son olarak Dormen Tiyatrosu’nun uzun yıllar önce sahnelediği “Çılgın Sonbahar”ı seyrettim DVD’den.

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Pierrette Bruno’nun yazdığı Gencay Gürün’ün Türkçeye çevirip sahneye koyduğu oyunda Nevra Serezli ve Metin Serezli her zamanki gibi son derece başarılılar.

Diğer oyuncular da üzerlerine düşeni yerine getiriyorlar.

50’li yaşlarını süren bir adamın antropoz krizine girip 20’li yaşlarda genç bir kadınla yaşadığı aşk ve bunu öğrenen karısıyla oğlunun ona hazırladığı sürprizler kimi zaman duygulandırıyor, kimi zaman güldürüyor izleyeni.

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“Çılgın Sonbahar” vesilesiyle bir kez daha gördüm ki sahneye konan eser ister dört dörtlük bir sanat eseri olsun, isterse bu oyun gibi vodvil sınıfına girsin Dormen Tiyatrosu için fark etmiyor, aynı ciddiyetle eğiliyorlar işlerine.

Bir de şu var:

Özel tiyatrolar genellikle sergiledikleri oyunu ucuza çıkarma peşine düşüyorlar. Eser seçimi, dekor ve kostüme yeterince özen göstermiyorlar.

Dormen Tiyatrosu burada da diğerlerinden ayrılıyor.

Oyuncuların kalitesi bir yana dekor ve kostüme de en az ödenekli kuruluşlar yani Devlet Tiyatroları ile Şehir Tiyatroları kadar özen gösteriyorlar.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

“Çılgın Sonbahar”da da sanata ve seyirciye saygının yeni bir örneğine tanık oluyoruz.