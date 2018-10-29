İlk uçuşu moralimiz yaptı!

Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul’da açıldı.

Tümüyle tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesi 200 milyon olacakmış. Günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapacakmış.



Milletçe moralimizi artıran, gururumuzu okşayıp yükselten adeta uçuşa geçiren bir gelişme bu.

Başta 10 bin işçi olmak üzere emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek az.

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Verilen bilgilere göre, havalimanı 26.1 milyar Euro yatırımla gerçekleşmiş. Aynı anda 250 havayolu şirketi hizmet verebilecekmiş. Otoparkının kapasitesi 70 bini buluyormuş.

İstanbul’un çeşitli noktalarından metroyla ulaşılabilecek olması da en önemli artılarından biriymiş.

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Türkiye’nin büyük laflara değil, büyük yatırımlara ihtiyacı var.

İnşallah sanayi ve tarım yatırımlarında, enerji santrallerinde, barajlarda, okullarda, üniversitelerde, hastanelerde ve bilim merkezlerinde de en büyük oluruz.

Ve tabii bir gün sıra dilerim demokraside, insan haklarında ve hukukta da en büyük olmaya gelir.



ZİRVEYLE İLGİLİ BİRKAÇ NOT



İstanbul’daki Suriye zirvesinden beklediğimiz sonucu aldığımız söylenemez.

Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın mutlaka gitmesi gerektiğini savunurken, Rusya, Esad’a desteğini bir kez daha net bir şekilde ifade etmiştir.

Her şeye karşın, 4 liderin Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana tavır alması ve Suriye anayasasını hazırlamak için yıl sonuna kadar bir komite kurulmasını benimsemesi zirveden çıkan iki önemli sonuç olarak kabul edilebilir.