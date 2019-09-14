İlk sıfır karbon emisyonlu kıta

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler hakkındaki soruya, “ABD’nin barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum” yanıtını verdi.
İstinye Üniversitesi’nde düzenlenen 14’üncü Yıllık EORTC PatoBiyoloji Grup Toplantısı’nda konuşan Prof. Dr. Engin Ulukaya, “Sizin yararlı dediğiniz bir şeyi bile çok fazla tükettiğinizde zararlı bir hale dönüşür. Aslında yediğiniz her şey zehir.
Çocuklarda kasık fıtığının aniden ortaya çıkan şişlik şeklinde kendini gösterdiğini belirten Emsey Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz fıtığın kesin ve tek tedavisinin ameliyat olduğunun altını çizdi.
Yelkenli tekne denizcilerinin 2017 yılında İstanbul merkezli oluşturduğu Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), 3 yıldır düzenlenen Karadeniz Rallisi etkinliklerinin ardından bu yıl ilk defa Akdeniz'e açıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler hakkındaki soruya, “ABD’nin barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum” yanıtını verdi.
İstinye Üniversitesi’nde düzenlenen 14’üncü Yıllık EORTC PatoBiyoloji Grup Toplantısı’nda konuşan Prof. Dr. Engin Ulukaya, “Sizin yararlı dediğiniz bir şeyi bile çok fazla tükettiğinizde zararlı bir hale dönüşür. Aslında yediğiniz her şey zehir.
Çocuklarda kasık fıtığının aniden ortaya çıkan şişlik şeklinde kendini gösterdiğini belirten Emsey Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz fıtığın kesin ve tek tedavisinin ameliyat olduğunun altını çizdi.