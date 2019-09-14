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      Ortadoğu’yu bırak, Sıhhıye’ye bak!

      Nuri Kayış -
      Geçen hafta yolum SGK’nın Sıhhıye Sosyal Güvenlik Merkezi’ne düştü. Gördüğüm manzara şöyleydi: Dilekçe vermek isteyenler ile verdikleri dilekçelerine yanıt arayanlar binanın içinde...
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      Türkiyenin menfaatleri

      Ahmet Özal -
      12 Eylül merkez bankası faiz indiriminin arkasından dolar baskılanarak yine düşürüldü. Temmuz ayı faiz indirimi sonrası yapılan operasyonun aynısı. Faizler düştükçe, vatandaş TL...
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      İlk sıfır karbon emisyonlu kıta

      Murat Özbülbül -
      BloombergHT’nin haberine göre; Avrupa iklim değişikliğine karşı küresel lider olarak ilk "sıfır-karbon" kıta olmayı hedefliyor. Bu plan, Helsinki'de önümüzdeki...
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      Toplum çok önde

      Ahmet Özal -
      12 Eylül sabahı, SONSÖZ gazetesi web sayfasında yayınlanan ‘’Dolar 7,5 TL üstünde olmalı’’ adlı makalemde, merkez bankası Para Politikası Kurulu (...
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