İlk sıfır karbon emisyonlu kıta

İstinye Üniversitesi’nde düzenlenen 14’üncü Yıllık EORTC PatoBiyoloji Grup Toplantısı’nda konuşan Prof. Dr. Engin Ulukaya, “Sizin yararlı dediğiniz bir şeyi bile çok fazla tükettiğinizde zararlı bir hale dönüşür. Aslında yediğiniz her şey zehir.