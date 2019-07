İlk S-400 neden Ankara’ya kuruluyor?

Sanırım “nakliye fiyata dahil” alındı S-400 savunma sistemi ama anlamadığım ve öğrenmek istediğim bir konu var.





Neden Ankara’ya geliyor S-400’lerin ilk partisi?

Ankara, Ankara güzel Ankara,

Seni görmek ister her bahtı kara.

Senden yardım umar her düşen dara

Yetersin onlara güzel Ankara.

Burcuna göz diken dik başlar insin,

Türk gücü orada her gücü yensin,

Yoktan var edilmiş ilk şehir sensin,

Var olsun toprağın, taşın Ankara

Bu güzel Ankara şiiri de aklıma geldi S-400 savunma sisteminin ilk partisi Ankara’ya gelmeye başlayınca…

Türkiye’nin düşmanları Ankara’ya;

Balistik füzelerle,

Hayalet uçaklar, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, radar tespit ve kontrol uçakları, her çeşit savaş uçaklarıyla,

Taktik operasyonel, taktik balistik füzelerle,

Orta menzilli balistik füzelerle,

Hipersonik ve diğer gelişmiş hava saldırı araçlarıyla saldırırlarsa S-400 hava savunma sistemimiz devreye girecek.

Peki, S-400’lerimizin menzili ne kadar?

Emekli Albay Mithat Işık’tan aldığım teknik bilgilere göre, ALMAZ-ANTEİ CONCERN firması tarafından geliştirilen ve seri üretimini yapılan S-400’lerin etkili menzili 400 kilometredir.

Bu durumda Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya yukarıda sıraladığım araçlarla yapılan saldırılan 400 kilometre kadar yaklaşabilecek ve S-400 savunma sistemimiz tarafından imha edilecek.

Şu soruyu da vurgulamak gerekir.

Muhtemel saldırılar kuzeyden mi, güneyden mi, batıdan mı doğudan mı gelecek?

Hiç fark etmez çünkü S-400’lerin dikey fırlatış özelliği var. Bu özellik füzeye 360 derecelik etki alanı avantajı sağlıyor.

360 derecelik etki alanı avantajı sayesinde doğudan veya batıdan yaklaşan hedeflere füzenin atıcı kapsül yüzünün çevirmeden fırlatma ve füzenin o hedefe yönelmesi gerçekleşiyor.

Sistem 10 saniyeden az sürede tepki veriyor. Saniyede 4,8 km hızla füze gönderebiliyor.

Yani hangi yönden gelirse gelsin S-400’ler 8-9 saniyede tepki veriyor ve önleme yapıyor.

Patriot’larda ise füzenin atıcı kapsülünün hedefe dönük olması gerekli.

S-400’ün radar sistemi Patriot hava savunma sisteminin iki katı gelişmiş hale gelmiş.

“Kötü komşu insanı iyi mal sahibi yapar” denir ya Amerika Başkanı Trump’ın da “Türkiye istedi ama biz satmadık” diye itirafı gösteriyor ki Türkiye dünyanın en gelişmiş savunma sisteminin sahibi oldu.

Ama görüyorsunuz ki hala ilk batarya neden Ankara’ya kuruluyor sorusuna yanıt vermedim.

Şimdi vereyim.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini korumak için Ankara’ya kurduruyor” iddiası var biliyorsunuz.

Ancak savunma stratejisi açısından elbette öncelikle başkentin yani Türkiye’nin beyninin korunması şarttır.

11 Eylül terör saldırısı ile karşılaşan Amerika’nın savunma beyni Pentagon’un vurulmasını anımsayın.

Hain FETÖ darbe kalkışmasının Ankara’daki hava saldırılarını anımsayın.

Dolayısıyla bir ülkenin elbette öncelikle başkentini yani cumhurbaşkanlığını, meclisini, genelkurmayını, kuvvet komutanlıklarını, bakanlıklarını koruması gerekir.

Şimdi işin teknik yönü açısından daha önce de yazdığım iddiayı tekrarlayalım.

Değeri 4 milyar dolar olan S-400’ler NATO radar ağına entegre edilmeyecektir.

Bu durum Türk Hava Kuvvetlerinin aktif olarak kullandığı ve anlık tespit yaptığı anda savunma sistemine bilgi gönderen E-737 AWACS’ın bu özelliği S-400’de kullanılmamasına yol açacak.

Emekli Albay Işık’a göre, Türkiye Hava Savunma Sisteminde ağırlıklı olarak önleyici savaş filosuna güveniyor ancak Türkiye’nin karadan havaya savunma sisteminde olan eksiklik S-400’lerle giderilecek.

Ankara’ya kurulacak ilk S-400 sisteminden sonra gelecek 2 adet daha S-400 sistemi olacak.

İkinci sistemin Doğu Akdeniz geriliminde olası bir tehdide karşı Antalya-Mersin arasında bir yere konuşlandırılması planlanıyor.

Üçüncü sistemin ise Gaziantep ve Şanlıurfa arasında bir yere konulması öngörülüyor.

İşte son ve en önemli soru şu:

Türkiye’nin ve NATO’nun tüm sistemleri ortak yazılım kullanıyor.

S-400’lerin yazılım sistemi ise doğal olarak bu envantere karşı programlandı.

Yani S-400’ler Türkiye ve NATO envanterindeki tüm uçak ve füzeleri “düşman” olarak tanımlayacak. “Otomatik” olarak devreye girecek.

Türkiye ve Rusya bu önemli sorunu nasıl çözecek?

Açıklansa da öğrensek…