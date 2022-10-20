İLK PEDALI KAZAKİSTAN’DA ÇEVİRDİ SON DURAĞI KEÇİÖREN OLDU

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Kazak Yazar Ahmet Baitursynov’un doğumunun 150’nci yıl dönümü dolayısıyla 5 Eylül’de Kazakistan’dan bisikletiyle yola çıkan ve son durağı Keçiören olan Kazak Sporcu ve Yazar Yernat Melsoğlu, Keçiören Belediyesi ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından ilçede düzenlenen törenle karşılandı.

Keçiören Kazak Şair Abay İbrahim Kunanbay Parkı’ndaki karşılama törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Başkan Altınok törende katılımcılara hitaben taptığı konuşmada, “Kazak Yazar Ahmet Baitursynov’un doğumunun 150’nci yıl dönümünde, Türk kültürünün tanıtılması adına binlerce kilometre pedal çevirerek yolculuğunu Keçiören’imizde tamamlayan Kazak Sporcu Yernat Melsoğlu’nu tebrik ediyorum. Baitursynov, Kazak Türk düşünce hayatında önemli bir yere sahiptir. Kazakistan’ın eğitim sisteminin şekillenmesinde nefer olmuş bir yazar, şair ve düşünce insanıdır. Onun doğum yıl dönümünü Türk kültürümüzü yaşatmak ve tanımak için bir vesile olarak gördük. Türkiye’nin sınırları Edirne’den Kars’a kadar değildir. Bizim sınırlarımız Tanrı Dağları, Altaylar, Sibirya, Batı Avrupa, Ortadoğu, Afrika’ya kadar uzanır. Bizler büyük bir medeniyetin ve ecdadın evlatlarıyız. Bu değerlerimize sahip çıkan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Törenimize katılan Büyükelçimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.” dedi.

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Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev de Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Türk kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için büyük gayret gösterdiğini belirterek, “Keçiören, Türk dünyasının bir minyatürü gibidir. Bu bakımdan törenimizi burada gerçekleştirdik. Sporcumuza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kazakistan’dan pedal çevirmeye başlayan ve Gürcistan Batum üzerinden Rize, Trabzon, Samsun, Çorum ve son olarak Keçiören’e ulaşan Kazak Sporcu Yernat Melsoğlu da kendisini karşılayan herkese teşekkür etti. ​