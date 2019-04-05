15.5 C
Ankara
5 Nisan 2019
Ana Sayfa Dış Haberler İlk özel robotik aracın Ay’a inmesine bir adım kaldı
İsrailli uzay şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen, Beresheet uzay aracı Ay’ın yörüngesine girerek Ay’a inmeye bir adım daha yaklaştı.
İsrailli uzay şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen, Beresheet uzay aracı Ay’ın yörüngesine girerek Ay’a inmeye bir adım daha yaklaştı.
Dış HaberlerTeknoloji Haberleri

İlk özel robotik aracın Ay’a inmesine bir adım kaldı

Editör Editör

-

5
0

İsrailli uzay şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen, Beresheet uzay aracı Ay’ın yörüngesine girerek Ay’a inmeye bir adım daha yaklaştı.

Teknoloji sitesi theverge.com’un haberine göre, 11 Nisan’da aya inmesi beklenen Beresheet robotik uzay aracı, kendini ayın yörüngesine başarılı bir şekilde eklemeyi başardı.

Beresheet Ay’a inmeyi başarırsa, Ay’a ayak basan ilk özel uzay aracı olacak.

Kar amacı gütmeyen İsrailli teknoloji şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen robotik uzay aracı geçtiğimiz şubat ayında SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmış ve o tarihten bu yana kendini yörüngesini belli aralıklarla Ay’a göndermeye devam ediyordu.

Habere göre Beresheet bugüne kadar 3.4 milyon mil uzay yolculuğu yaparak 12 yörünge yolculuğu tamamladı. Bu arada da dünya ve kendisinin fotoğraflarını çekti.

Gelecek hafta içersinde robotik uzay aracının kendini ateşleyerek ayın yörüngesinden yüzeyine inmesi bekleniyor. 11 Nisan’da Beresheet’in kendini bir kez daha ateşleyerek ayın yörüngesi ve yüzeyinden çıkarması planlanıyor.

Sadece 600 gram ağırlığındaki Beresheet uzay aracının Ay’a iniş yaptığı sırada 200 kilogram ağırlığında kalması bekleniyor.

Beresheet geçtiğimiz şubat ayında ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral’de bulunan uzay merkezinden fırlatılan roket ile uzaya gönderilmişti.

Önceki İçerikBoşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Sonraki İçerikNASA robot arı yaptı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Teknoloji Haberleri

iPhone XE: Apple’ın en küçük telefonu geliyor

Editör -
Apple'ın Eylül ayında iPhone 11 ile dünyanın karşısına çıkması bekleniyor; ancak şirketin asıl sürprizi üç kamerasıyla dikkat çeken iPhone 11 değil, iPhone XE adında 4.8 inç'lik minik ekrana sahip özel telefonu olacak.
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Toshiba adını değiştirdi

Editör -
Bir zamanların önde gelen teknoloji markalarından biri olan Toshiba, bilgisayar pazarından adını siliyor.
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

NASA robot arı yaptı

Editör -
NASA, astronotların işlerini daha da kolaylaştırmak adına Twitter hesabı üzerinden arı robotlarının duyurusunu yaptı.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

NASA, astronotların işlerini daha da kolaylaştırmak adına Twitter hesabı üzerinden arı robotlarının duyurusunu yaptı.

NASA robot arı yaptı

Editör -
NASA, astronotların işlerini daha da kolaylaştırmak adına Twitter hesabı üzerinden arı robotlarının duyurusunu yaptı.
İsrailli uzay şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen, Beresheet uzay aracı Ay’ın yörüngesine girerek Ay’a inmeye bir adım daha yaklaştı.

İlk özel robotik aracın Ay’a inmesine bir adım kaldı

Danimarka’da çıkan yeni yasaya göre, 18 yaşından küçük çocuklara sahip olan ve boşanmak isteyen çiftler, 30 dakikalık online bir kursa tabi tutulacak ve bu kurs 3 ay sürecek.

Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı

Bayık, "Kanserde erken tanı ve uygun tedavi ile iyileşmeler sağlanabilir" dedi.

“Kanserde erken tanı ve uygun tedavi ile iyileşmeler sağlanabilir”

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71