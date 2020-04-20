100’üncü kuruluş yıldönümünde; Kurtuluş Savaşı’nı baştan sona yöneten, saltanatı kaldıran, Lozan Barış Anlaşması’nı onaylayan, Ankara’yı başkent yapan, Cumhuriyeti ilan eden, Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı Cumhurbaşkanı seçen ilk Meclis’in nasıl olduğunu hatırlamakta yarar var.

O Meclis 115 milletvekili ile toplanabilmişti. Çünkü, silahların, bombaların patladığı Anadolu’dan ancak bu kadar kişi gelebilmişti.

Turgut Özakman’ın “Çılgın Türkler” kitabında anlattığına göre, milletvekilleri, Meclis çalışmalarının ardından topluca Öğretmen Okulu binasına gidiyor, burada yemekhanede tabldot şeklinde çıkan yemekleri yiyor, daha sonra kimi çay içip sohbet ederken, kimi söküğünü dikip çorabını yamıyor, kimi yakınlarına mektup yazıyordu.

Yatmak için yatakhaneye gittiklerinde yataklarını bulmakta zorluk çekiyorlardı. Çünkü hademe fazla gaz tüketimi olmasın diye sadece iki lambayı yakıyordu.

İlk Meclis’te milletvekillerinin maaşı 100 liraydı. Evet, sadece 100 lira. Üstelik bu paranın 20 lirasını da savaş harcamalarına katkıda bulunmak amacıyla milli savunmaya bağışlıyorlardı.

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Gelelim binaya…

İlk Meclis’in toplandığı binayı bulmak bir hayli zor olmuştu.

Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları uzun uğraşlar sonunda 1915’te inşaatına başlanan, ancak savaşlar nedeniyle çatısı bile kapatılamamış olan Ulus’taki binayı buldular.

Kısa sürede Ankaralılar evlerinden ve Ulucanlar’daki Numune Mektebi’nden getirdikleri kiremitlerle çatıyı kapattı. Genel Kurul’da milletvekillerinin oturacağı sıralar Muallim Mektebi ile Taş Mektep’teki sınıflardan taşındı. İki petrol lambası ile saç sobalar civardaki kahvehanelerden temin edildi. Kürsüyü ise bir marangoz yapıp hediye etti.

Burada, genel kurul salonu, kulis ve mescit dışında 7 oda yer alıyordu.

15 Ekim 1924’e kadar Meclis olarak hizmet veren bina daha sonra çeşitli kurumlarına tahsis edildi. 1961’de ise müze olmasına karar verildi.

Birinci Meclis’le ilgili ilginç bir not daha eklemekte yarar var:

O Meclis’te memurluk yapanlardan biri, daha sonra Türkiye’nin en ünlü işadamı olacak Vehbi Koç’tu.

Vehbi Koç, 1920-1921 yıllarında Meclis’te memurluk yaptı. Daha sonra askere gitti. Askerlik dönüşü ise memuriyete dönmedi, ticaretle uğraşmaya başladı.