Meclis’te kabul edilen bir yasayla milletvekilleri kendilerine bazı yeni imtiyazlar sağlamış. Araçları tıpkı itfaiye ve ambulanslar gibi geçiş üstünlüğüne sahip olacakmış. Kırmızı ışıkta durmayacak, çakar takabileceklermiş. Ayrıca, yasak olsun olmasın istedikleri yere park edebileceklermiş.

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Bu yasanın kabulü için oy verenler, Atatürk Araştırma Merkezi’nin, ilk Meclis’in milletvekilleri hakkında yaptığı araştırmayı okusalar acaba mahcup olurlar mı:

-Milletvekilleri Ankara’ya büyük güçlüklerle gelebilmişlerdi. Şavşat halkından topladığı 75 lira ile yola çıkarak Samsun’a 8 günde gelen Batum Milletvekili Fevzi Erdem, buradan 4 milletvekili ile bir at arabası kiralayarak Ankara’ya ulaşmıştı.

-Ankara’ya atları ile gelen milletvekilleri çoktu. Pek çoğunun yatacak yeri yoktu.

-İlk milletvekilleri aylarca devletten para almadılar. 8 ay ücretsiz çalıştılar. Bir yıl sonra 100 lira olan maaşlarının yüzde 20’sini bütçe açığını kapatmak için yine devlete verdiler.

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Bunları okuyup mahcup olmayanlara bir diğer tavsiyem de TBMM yayınları arasında çıkan “Parlamento Tarihi 1” kitabı.

Bu kitapta da şu satırlar dikkat çekiyor:

-İlk Meclis’te milletvekilleri tahta sıralarda palto, gocuk, fes ve kalpaklarıyla oturuyor, kürsüye de bu kılıklarıyla çıkıyorlardı. Bir gün Bolu Milletvekili Dr. Fuad Bey oturum başkanlığına sunduğu önergede şöyle dedi: “Soğuğun şiddeti sobasız salonda müzakereyi imkansız hale getirmiştir. Sağlığımız yönünden soba kuruluncaya kadar toplantıların ertelenmesini arz ve teklif ederim”

-İlk Meclis çalışmalarını bir kahvehaneden ödünç alınan gaz lambasının ışığında sürdürmüştü.

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Kurtuluş Savaşı boyunca fedakarca çalışanın, ilk Anayasa’yı çıkaranın, saltanatı kaldıranın, Cumhuriyeti ilan edenin, Gazi Mustafa Kemal’i Cumhurbaşkanı seçenin ilk Meclis olduğunu da bu arada belirtelim.