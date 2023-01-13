‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde 58 ilde kuralar tamamlandı

- Reklam -

Enes GEYİK/ ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında 58 ilde 139 bin 218 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 13- 22 Ocak tarihleri arasında 7 ilde 24 bin 636 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde 5’inci etap kuraları tamamlandı. 58 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda 139 bin 218 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada 3 bin 116 şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764 engelli vatandaş, 32 bin 246 emekli, 55 bin 587 genç ve 37 bin 505 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 139 bin 218 vatandaş hak sahibi oldu.

13 Ocak’ta başlayacak 6’ıncı etap kura çekilişi ise 22 Ocak’a 2023’e kadar devam edecek. 7 ilde yapılacak kura çekimlerinde 24 bin 636 hak sahibi belirlenecek. 13-14 Ocak’ta 2 bin 599 konut için Eskişehir’de, 14-17 Ocak’ta 5 bin 100 konut için Mersin’de, 15 Ocak’ta 1037 konut için Bilecik’te, 16-17 Ocak’ta 2 bin 750 konut için Sakarya’da, 18-21 Ocak’ta 5 bin 200 konut için Kocaeli’de, 18-22 Ocak’ta 7 bin 150 konut için Antalya’da ve 22 Ocak’ta 800 konut için Yalova’da kura çekimi yapılacak.

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -