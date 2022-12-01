‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde 3’üncü etap kuraları çekilecek

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ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) hayata geçirilen ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde bugün 3’üncü etap kura çekilişi yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde 1 ve 2’nci etap kura çekiminin ardından 3’üncü etap kura kura çekilişi bugün başlıyor. Kura çekimleri, 7 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde 3’üncü etap kura çekilişiyle birlikte 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek” denildi.

7 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ise “1 Aralık 2022 Bolu 902 konut, 1 Aralık 2022 Karaman 751 konut, 2-3 Aralık 2022 Düzce 1100 konut, 2-7 Aralık 2022 Konya 7 bin 655 konut, 4-5 Aralık 2022 Zonguldak 1650 konut, 6 Aralık 2022 Bartın 850 konut, 7 Aralık 2022 Karabük 899 konut” olarak açıklandı.

Daha önceki kuralarda belirlenen hak sahiplerine ilişkin de “7-28 Kasım arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli olmak üzere 23 ilde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 50 bin 302 konutun hak sahibi belli olmuştu. Kategori bazında ise 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve diğer gruptaki 15 bin 657 vatandaş ise asil ve yedek olarak hak sahibi olmuştu. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor” denildi. (DHA)

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