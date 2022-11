İLK DERS İLK HEYECAN: “HER ÇOCUĞA SANAT” PROJESİ BAŞLADI

- Reklam -

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Her Çocuğa Sanat” projesi kapsamında Başkentli çocukları müzikle tanıştırıyor. Proje kapsamında; uzman eğitmenler ile akademisyenler tarafından keman, çello ve koro olmak üzere müzik eğitimi alacak çocuklar ilk ders heyecanı yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tanıtımını yaptığı “Her Çocuğa Sanat” projesinde ilk ders zili çaldı.

Ankara’nın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocukların müzikle tanıştığı proje kapsamında; Altındağ Gençlik Merkezi’nde uzman eğitmen ile akademisyenler tarafından 25’i keman, 25’i çello ve 50’si koro olmak üzere toplam 100 çocuğa sanat eğitimi verilmeye başlandı.

EĞİTİMLER BİR YIL SÜRECEK

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının Çocuk ve Sanatseverler Topluluğu’nun katkılarıyla hayata geçirdiği proje kapsamında müziğe ilgisi olan 100 çocuk, 1 yıl boyunca, haftada 3 gün ders alacak. Eğitimlerin sonunda çocuklar, sahneye çıkarak mini bir konser de verecek.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Çocuk ve Sanatseverler Topluluğu kurucusu Ümit Ağan, projeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladıklarını belirterek, “Bizler çocuklarımıza eşit haklar verilmesini arzu ediyoruz. Onların ömür boyu ayakları üzerinde durabilmeleri için müzik konusunu ele alalım dedik. Çocuklarımıza keman, çello ve koro eğitimi vereceğiz. Çocuk sayımızın bir hayli fazla olmasına rağmen aileler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ekibi her zaman bizim yanımızda oldu” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şefi Şeyma İlhan ise, “Talepler doğrultusunda sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerimizde eğitimlere devam edeceğiz. Keman ve çello eğitimlerine başladık, koroyla da devam edeceğiz. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde burada eğitim alan çocuklarımızla birlikte bir konser etkinliği yapmayı düşünüyoruz” derken, Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gülşah Sever de düşüncelerini, “Umut her zaman var. Bu proje çok güzel yerlere gelebilir. Şimdi bir başlangıç yapıyoruz. Bu başlangıcın eminim büyük ses getireceği yerler olacaktır” sözleriyle ifade etti.

Proje kapsamında öğrencilere çello eğitimi veren ve Gazi Üniversitesi doktora öğrencisi ve çello eğitmeni Ezgi Özkan Sarıgül derslere oldukça fazla ilgi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Çocuklarımıza müziği tanıtmak ve yaşamlarında bir yer edinmesini sağlamak amacıyla başladığımız bu projeyle sanatı ve müziği aşılamaya çalışıyoruz. Bu projede çocuklarımızla çello dersine başladık. Kontenjana göre dönem dönem çocuklarımıza çello eğitimi vermeye devam edeceğiz.” Her sene yapılması planlanan proje ile çocukların müzik, dans, resim gibi sanat dalları ile tanışmaları, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

VELİLER VE ÖĞRENCİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

“Her Çocuğa Sanat” projesine dâhil olan çocuklar ve aileleri ilk ders heyecanını yaşarken, düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-Gamze Arslan (Öğrenci velisi): “Bize böyle bir imkân sundukları için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. İlk kez böyle bir projeye dâhil oluyoruz. Çocuklar kadar biz de aynı şekilde heyecanlıyız.”

-Asuman Yazıcı (Öğrenci velisi): “Çocuğum keman dersleri alacak. Çocuklarımızın dersler sayesinde hem sosyalleşecek hem de keman çalmayı öğrenecek. Başarılı olmalarını umuyorum. Büyükşehir Belediyesine bu proje için çok teşekkür ediyorum.”

-Hülya Kaya Sarı (Öğrenci velisi): “Oğlum keman eğitimi alacak, heyecanlıyız. Yapılan etkinlik bizim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve eğitimleri verecek hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

-Yeliz Özdemir (Öğrenci velisi): “Bu proje kapsamında oğlum keman eğitimi alacak. Bizim hemen ulaşamayacağız bir çalışma. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Hüseyin Kayra Sarı (Öğrenci): “Bağlama çalabiliyorum. Notaları biliyorum. Keman çalmayı öğreneceğim için heyecanlıyım.”

-Metehan Özdemir (Öğrenci): “İlk kez böyle bir eğitime katılıyorum. İlk kez keman çalacağım. Çok heyecanlıyım.”

-Muhammed Akçay (Öğrenci): “Çello çalmayı merak etmiştim. İlk defa bir enstrüman çalacağım için çok heyecanlıyım.”

-Taha Akçay (Öğrenci): “Çelloya dokunmak ve çalmaya çalışmak heyecan verici. Kardeşlerimle birlikte burada müzik dersi almaktan çok mutluyum.”

-Ali Mete Metin (Öğrenci): “Büyük bir enstrüman olduğu için çok ilgimi çekmişti. Müziğe çok merakım var. Şu an ders alan arkadaşlarımı izliyorum bu beni daha da heyecanlandırıyor.”

-İhsan Şahin (Öğrenci): “Uzun zamandır çello öğrenmek istiyordum. Burada bu fırsatı yakaladım. Çello öğreneceğim için mutluyum.”

-Mustafa Alper Çetin (Öğrenci): “Hiç enstrüman çalmadım. Altındağ Gençlik Merkezi’nde böyle bir kurs veriyor ben de değerlendirmek istedim. Bugün ilk günüm ve heyecanlıyım.”