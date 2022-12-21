İlk defa Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda dijital hakem ataması yapıldı

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Süper Lig’in 15’inci hafta hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15’inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. TFF’nin Riva Tesisleri’nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi’nin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Sunumun ardından, Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

15’inci hafta mücadeleleri ve görev alacak hakemler şöyle:

23 ARALIK CUMA

Fraport TAV Antalyaspor- MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)

Ümraniyespor- Başakşehir FK (Arda Kardeşler)

24 ARALIK CUMARTESİ

Hatayspor- Giresunspor (Mete Kalkavan)

Kasımpaşa – Sivasspor (Sarper Barış Saka)

Trabzonspor – Fenerbahçe (Halil Umut Meler)

25 ARALIK PAZAR

Adana Demirspor – Fatih Karagümrük (Erkan Özdamar)

Gaziantep FK – Beşiktaş (Atilla Karaoğlan)

Konyaspor- Alanyaspor (Bahattin Şimşek)

Galatasaray-İstanbulspor (Abdülkadir Bitigen)

Haftayı BAY geçen takım: Kayserispor

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(FOTOĞRAFLI)