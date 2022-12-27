İlimin ve Bilimin Yuvası Pursaklar

- Reklam -

Bilim Pursaklar’ın minik kâşifleri, Ülker İlköğretim Okulunda eğitim gören çocuklarla, Bilim Şenliği etkinliğinde buluştu.

Pursaklar Belediyesi, bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması ve farkındalık oluşturmak amacıyla hizmete açtığı Bilim Pursaklar Atölyelerinde eğitim gören öğrenciler, Ülker İlköğretim Okulundaki öğrencilerle birlikte etkinlikte bir araya geldi.

Ülker İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen Bilim Şenliğinde minik kâşifler, takım halinde hareket ederek birbirinden farklı deneyler yaparak, geleceğe dair umut dolu mesajlar verdiler.

- Reklam -

‘‘Pursaklar’da umudumuz çok büyük’’

Pursaklar Belediyesi’nin her zaman eğitimin ve öğrencilerin destekçisi olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; “Bilim Pursaklar bilim şenliği ilçemizde bulunan Ülker İlkokulundaki ögrencilerle birbirinden farklı bilim etkinliklerimizle buluştu. Çocuklarımızın astronomiye, uzaya, bilime ilgileri muhteşemdi. Hem eğlendiler hem de deneyimleyerek öğrendiler. Pursaklar’da umudumuz çok büyük. Çocuklarımız gümbür gümbür geliyor” dedi.