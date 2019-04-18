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18 Nisan 2019
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RİZE'nin Ardeşen ilçesinde tıpta kemik iliğinin yeni hücre üretememesi olarak bilinen'fankoni aplastik anemi' hastalığı ile mücadele eden ve kemik iliği nakli için uygun donör bekleyen Meryem Ravza Bayrak (6) için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı.
RİZE'nin Ardeşen ilçesinde tıpta kemik iliğinin yeni hücre üretememesi olarak bilinen 'fankoni aplastik anemi' hastalığı ile mücadele eden ve kemik iliği nakli için uygun donör bekleyen Meryem Ravza Bayrak (6) için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı.
Sağlık Haberleri

İlik nakli bekleyen Meryem Ravza için seferber oldular

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RİZE’nin Ardeşen ilçesinde tıpta kemik iliğinin yeni hücre üretememesi olarak bilinen ‘fankoni aplastik anemi’ hastalığı ile mücadele eden ve kemik iliği nakli için uygun donör bekleyen Meryem Ravza Bayrak (6) için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı.

Takipçilerden karşılık bulan çağrının dönüştüğü kök hücre bağış kampanyasında ilk günde 144 gönüllü kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Mustafa (42) ve Aliye Bayrak (34) çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan kızları Meryem Ravza Bayrak (6) kemik iliği nakli bekliyor. Kardeşleri ve akrabalarından uygun ilik bulunamayınca küçük kız için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Takipçilerden karşılık bulan çağrı, kök hücre bağış kampanyasına dönüştü. Kızılay’ın aracına ulaşan gönüllüler kök hücre ve kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kampanyada ilk günde 144 kişi kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kampanya gönüllülerin tamamından kök hücre ve kan bağışı alınıncaya kadar süreceği belirtildi. 

‘TEK ÇARE İLİK NAKLİ’

Alınan kök hücrelerden kızına uygun donörün bulunması için dua ettiğini söyleyen anne Aliye Bayrak bağışçılara teşekkür etti ve “Alınan kök hücreler belki kızıma belki de uygun ilik bekleyen başka kişilere umut olacak. Tek çözüm ilik nakli. Uygun iliği de bizim bulmamız imkansız. Onun bizi bulması gerekiyor. Kardeşleri, akrabalarımızdan kök hücre alındı ama uyan olmadı. Artık umudumuz duyarlı vatandaşların vereceği kök hücre bağışı” dedi.

Mustafa Bayrak da ailedeki lösemi vakalarından dolayı bir yıl önce kanser taraması yaptırdıklarını ve sonucun temiz çıktığını belirterek, “Kızımın 2 ay önce kaptığı enfeksiyon sonucunda yapılan tahlille hastalığı teşhis edildi. Meryem şu anda dışarıya çıkamıyor, çıkartıyoruz en ufak bir şeyde rahatsız oluyor, ateşi çıkıyor. Elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Maddi durumun nasıl olursa olsun yapacak hiçbir şey yok. Uygun iliğin bulunmasını bekleyeceğiz. Bizim çocuğumuz için Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek veren ve çocuğumuz için umut olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Küçük Meryem Ravza ise duyarlı vatandaşlara “Arkadaşlarımla parka gitmek istiyorum, evde kalmak istemiyorum” diye seslendi.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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