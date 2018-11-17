Ankara’nın Polatlı ilçesinde ikamet eden Polat Han’ın, oldukça küçük alanlara yaptığı iç içe geçmiş insan ve hayvan figürleri görenlerin ilgisini çekiyor.

Eğitim almadığı halde ilgi duyduğu resim alanında kendisini geliştiren Han, birkaç santimetre ve milimetrelik alanlara farklı desenler çiziyor.

Han, yüz metre uzunluğundaki bir tabloya, 10 metrede bir değişen, iç içe geçmiş yüzlerce resim sığdıracağı çalışma gerçekleştirmenin hayalini kuruyor.

Polat Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim eğitimi almadığını, öğrencilik yıllarında defter kareleri içine ince uçlu kalemlerle milimetrik boyutlarda resimler yaparak kendini geliştirdiği söyledi.

Doğaçlama resimler yaptığını belirten Han, “3 milimetre içerisine at ve süvari koyduğum çalışmalar oldu. Yine 5 milimetre içerisine değişik köy manzarasına varana kadar çizdiğim resimler var.” ifadelerini kullandı.

Han, 2009 yılında Haymana’da Mavi Yarın Sanat Atölyesi kurduğunu ifade ederek, “Daha sonra Fethiye’de sahilden topladığım minik taşlara milimetrik resimler çizdim. O zaman 300’ü aşkın taş resmetmiştim. Doğaçlama desenlerle minik resimler yaptım.” diye konuştu.

Bir çalışmasında, 16 milimetre içerisine 24 hayvan, 5 insan yüzü sığdırdığını kaydeden Han, şöyle devam etti:

“Bunu doğaçlama yaptım. Sadece çocukluktan beri bulutları gözlemledim. Resimlerime en büyük katkılardan biri de bulutları hala izliyor olmam. Bulutlardaki değişen figürler, insan siluetleri benim resim yapma isteğimi artırdı. Orada bir figürün eğrisi, başka bir figürün başlangıcı oluyor. Böyle zincirleme bir gelişim süreci. Bu çalışmayı içime kapandığım bir süreçte yaptım. Beni iç sıkıntılarımdan uzaklaştıran bir şeydi.”

Han, Ankara Ticaret Odası Sergi Salonu’nda 8 yıl önce ilk resim sergisini açtığını da belirterek, sanatsal çalışmalarını 6 yıldır Polatlı Belediyesi Seramik Atölyesi’nde sürdürdüğünü sözlerine ekledi.