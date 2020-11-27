Ana Sayfa Güncel Haberler İlgi gören ‘maşinga’nın öyküsünü anlattı/ Ek fotoğraf
Eskişehir’de, kumar oynarken yakalanan 28 kişiye 112 bin 500 lira ceza
ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR’de, polis ekiplerince iş yerinde kumar oynarken yakalanan 28 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 122 bin 500 lira ceza kesildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş...
Başkan Böcek’in fizik tedavi süreci devam ediyor
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in genel sağlık durumunun...
Emine Erdoğan, öğretmenler ile bir araya geldi
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla aralarında köy öğretmenlerinin de bulunduğu öğretmen heyetini kabul...