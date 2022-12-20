İLGEZDİ: HPV AŞISI, ÇOCUKLUK ÇAĞINDAN YAPILSIN

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, 2020 yılı için dünyada kadınların ölüm nedenleri sıralamasında, rahim ağzı kanserinin 4. Sırada olduğunu söyledi. Dr.Akkuş İlgezdi, “HPV aşısının yıllardır ücretli yapılmasından da anlaşılacağı üzere, iktidar için halk sağlığı sadece bir gelir kaynağı olmaktan ibaret.

HPV virüsünün aşısını ücretli ve erişimi zor kılmak, iktidarın halkına ölümü reva görmesinden başka bir şey değildir. HPV sadece kadınlarda değil erkeklerde de hastalığa yol açabilmektedir. Bu sebeple aşılama kapsamına erkekler de alınmalı ve HPV aşısının Sağlık Bakanlığı aşı programına alınması ivedilikle sağlanmalıdır” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI, AŞI TAKVİMİNE ALMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısına ilişkin, açıklamalarda bulunmuş, ancak aşının uygulanmasında yaş ve medeni hal şerhlerini koymuştu. CHP’nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, HPV aşısının çocukluk çağı aşı takvimine eklenmesi gerektiğini, 18 yaşın üzerinde ise medeni duruma bakılmaksızın yapılması gerektiğini söyledi.

HPV aşısının Sağlık Bakanlığı aşı programına alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Akkuş İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti:

“Rahim ağzı kanserine ilişkin 2020 yılı için dünyada 600 binden fazla yeni olgu ve yaklaşık 340 bin ölüm saptanmıştır. HPV aşısı, 2021 yılı itibariyle 140’a yakın ülkede çocukluk çağı aşı takviminde yer almaktadır. Çocuklara 9 yaşından itibaren uygulanmaktadır; en etkili koruma 9-14 yaş arasında uygulandığında ortaya çıkmaktadır ancak 26 yaşına kadar uygulanmasının etkili olduğu bilinmektedir. HPV aşısı, 45 yaşına kadar uygulanabilmektedir. Bu nedenle HPV aşısı çocukluk çağından başlayarak yapılmalı ve Sağlık Bakanlığı HPV aşısını programına bir an önce almalıdır. HPV aşısı için Sağlık Bakanlığı bütçesi veya Genel Sağlık Sigortası kaynakları kullanılabilir.”

140 ÜLKEDE HPV AŞISI RUTİN OLARAK YAPILIYOR

Hükümetlerin en temel görevlerinden birinin halk sağlığını korumak olduğunu hatırlatan Dr. Akkuş İlgezdi, HPV aşısının dünya geneline bakıldığından düşük gelir düzeyine sahip ülkelerin de aralarında bulunduğu 140’a yakın ülkede rutin olarak uygulandığını ifade etti. Dr. Akkuş İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti:

SESSİZ KATİL HPV…

“İngiltere, HPV aşılamasının başladığı 2008 yılında aşılanan 12-13 yaşındaki çocuklar arasında ilerleyen yıllardaki yakın takip sırasında rahim ağzı kanserinin görülmediğini bildirmiştir. İngiltere’den elde edilen bu veriler, rahim ağzı kanserinin aşıyla önlenebilir bir hastalık olduğuna işaret etmektedir. 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü, rahim ağzı kanserinin ortadan kaldırılabilecek kanser türü olabileceğini belirtmiş, 2030 yılı için kız çocuklarının %90’ının 15 yaşına geldiğinde HPV’ye karşı aşılanması hedefini koymuştur. Genellikle ‘sessiz katil’ olarak adlandırılan ve neredeyse tamamen önlenebilir olan rahim ağzı kanseri, aşıya erişimde eşitsizlik hastalığı olarak nitelenmektedir. Türkiye’de de HPV aşısına ancak ücret ödenerek ulaşılabilmekte, bu da gelir düzeyi yüksek olmayan kişilerin aşılanmasını engellemektedir. Maalesef ülkemizde kamu kaynaklarıyla bu aşı şimdilik üretilememektedir. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü yeniden açılarak ve desteklenerek tüm aşıların ülkemizde kamu tarafından üretilmesi sağlanmalıdır.”