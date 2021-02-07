Ilgar Dağı’nda tipi nedeniyle TIR’lar yolda kaldı

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) – ARDAHAN’ın Posof İlçesi sınırlarındaki Ilgar Dağı bölgesinde şiddetli tipi nedeniyle TIR’lar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasıyla TIR’ların yola devam etmeleri sağlandı.

Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan tipi nedeniyle yüksek rakımlı dağlarda ulaşımda aksamalar oluyor. Ardahan’ın Damal ve Posof ilçeleri arasında yer alan deniz seviyesinden 2 bin 918 metre yükseklikteki Ilgar Dağı’nın Posof ilçesine bakan tarafında şiddetli tipi nedeniyle Gürcistan’a yük taşıyan ağır tonajlı TIR’lar yolda kaldı. Sürücüler uzun süre kendi imkanlarıyla dağı geçmeye çalışırken, buzlu yollar nedeniyle başarılı olamadı. Karayolları ekipleri bir yandan yolda çalışma yaparken, diğer yandan da TIR’ların kurtarılması için çabaladı. TIR’lar daha sonra ekiplerin çalışması ile yoluna devam etti. Karayolları ekipleri Ilgar Dağı’ndaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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