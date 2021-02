İletişim Başkanı Altun’dan sigarayı bırakma çağrısı

ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, sigara ve tütün bağımlığının koronavirüs, trafik kazaları, cinayetler, savaş ve çatışmalardan daha fazla can kaybına neden olduğunu belirterek, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

İletişim Başkanlığı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle sigaranın neden olduğu can kayıplarını gözler önüne seren bir video hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu Twitter hesabından paylaştı. Altun mesajında, “Son 1 yılda sigara ve tütün bağımlılığı dünya üzerindeki tüm Covid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldı. Bugün yeni bir başlangıç yapın, sevdiklerinizi değil, sigarayı bırakın” ifadelerini kullandı.

‘GELECEĞİNİZ İÇİN SAĞLIKLI BİR KARAR VEREBİLİRSİNİZ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından verdiği mesajda, “Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Bugün, siz de geleceğiniz için sağlıklı bir karar verebilirsiniz. Sevdiklerinizin kokusunu uzun yıllar ciğerlerinize çekebilmek için” dedi.

FOTOĞRAFLI