İletişim Başkanı Altun: Üniversitelerimiz, hizmet merkezlerimizdir

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) – İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, “Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir” dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter’daki hesabından yayımladığı mesajında, “Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır” dedi.

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