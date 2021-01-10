İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden özür dilemeli

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletten özür dilemesi gerektiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir” dedi.

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