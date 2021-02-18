İletişim Başkanı Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından Ankara Merasim Sokaktaki saldırıyla ilgili hazırlanan videoyu Twitter hesabından paylaştı. Altun, yaptığı açıklamada “Bugün, terör örgütü PKK tarafından Ankara Merasim Sokak’ta gerçekleştirilen, 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği alçak saldırının 5’inci yıl dönümü. Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
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