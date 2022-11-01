İletişim Başkanı Altun: Afet anlarında örgütlü dezenformasyon artabilmekte

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Oğuzhan SARI- Celal ATALAY/ ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, “Afet anlarında sistematik ve örgütlü dezenformasyon, manipülasyon ve kara propaganda faaliyetleri artabilmektedir. Hepimiz gördük ki kamu kurum ve kuruluşlarımız her defasında afetlerin etkilerini ortadan kaldırmaya çalışırken, birileri de dezenformasyonla yalanlarla süreçleri zehirlemeye çalıştı fakat bu süreçte gayretlerimizle başarılı olamadılar” dedi.

Ankara’da İletişim Başkanlığı ve AFAD tarafından ‘Afet İletişim Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, afet anlarında sistematik ve örgütlü dezenformasyon faaliyetlerinin artabildiğine işaret etti. Afetler ve afet yönetim sürecinin, yüksek oranda haber değeri taşıyan hususlar olduğuna vurgu yapan Altun, “Afet yönetim süreçlerinde, aynı zamanda insanların meydana gelen olaya dair hassasiyetlerinin suiistimal edilebildiği ve bilgi kirliliğinin yaşanabildiği ortamlar da oluşabilmektedir. Afet anlarında sistematik ve örgütlü dezenformasyon, manipülasyon ve kara propaganda faaliyetleri artabilmektedir. Ne yazık ki geçmişte depremden sele, her afette gerçek dışı tezviratlarla insanların acısını siyasi malzeme yapmaya çalışan vicdansızlıklara şahit olduk. Hepimiz gördük ki kamu kurum ve kuruluşlarımız her defasında afetlerin etkilerini ortadan kaldırmaya çalışırken, birileri de dezenformasyonla yalanlarla süreçleri zehirlemeye çalıştı fakat bu süreçte gayretlerimizle başarılı olamadılar” diye konuştu.

SOYLU: ÜLKE GENELİNDE TATBİKAT YAPACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “İlk kez Japonya’da yıllardır yapıldığı gibi bir ülke tatbikatı yapacağız. 12 Kasım saat 18.57’de bir tatbikatımız var. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelmiş olacak” dedi.

1 yıl içinde bitecek yeni bir sistemin de üzerinde çalıştıklarını söyleyen Soylu, “Türkiye’nin tamamına aynı iletişim sistemi ile ulaşmak mümkün değildi. Yaklaşık 5- 6 yıldır bununla uğraşıyoruz. Bizim arkadaşlarımız başarılı bir şekilde yaptı. Hem polis hem de jandarma telsizini birbiri ile konuşturdular. Şimdi bunu savunma sanayiine devrettik. Savunma sanayisini hem kırsalda hem de şehirlerde bir afet anında, savaş anında birbiri ile konuşturabilecek bir altyapıyı oluşturmuş olduk” açıklamasında bulundu.

SEZER: AFETLERDE İLETİŞİM HAYATİ ÖNEME SAHİP

AFAD Başkanı Yunus Sezer de iletişim yönetiminin en az afet yönetimi kadar zorlu ve hassas bir süreç olduğunu belirterek, “Afetlerde iletişim, anlama, anlaşılma, doğru bilgiyi doğru zamanda vermek hayati bir öneme sahip. İletişim, böylesine zorlu bir süreç içinde iken sosyal medya, bu süreci daha da girift hale getirdi. Geleneksel medyanın aksine iki yönlü iletişime olanak veren sosyal medya ağları, bir yandan doğru iletişim, çok hızlı örgütlenme ve dayanışma alanı oluşturabiliyor. Ancak aynı zamanda, içeriğin kontrolsüzlüğünü, dezenformasyon ve manipülasyonu da beraberinde getiriyor” dedi. (DHA)

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