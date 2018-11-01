Sincan Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Lale Konferans salonu bu kez Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı – Yazar Fatih Akbaba’yı ağırladı. “İletişim Ailede Başlar” adlı seminer veren Akbaba, aile içi iletişim ve aile düzenin sağlıklı yürümesi hakkında önemli bilgi verdi.

Sincan Belediyesi Lale Konferans salonunda, “İletişim Ailede Başlar” adlı bir program düzenlendi. Programda Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı – Yazar Fatih Akbaba aile içi iletişim konusuna değindi.

“MUTLU ET, MUTLU OL”

Eşlerin birbirlerine olan davranışlarının özellikle üzerinde duran Akbaba “iş hayatımızda ve dışardaki günlük yaşamda etrafımızdakilere nasıl nazik isek evde de eşlerimize karşı aynı şekilde anlayışlı ve nazik olmalıyız” dedi. Akbaba, “mutlu ederseniz mutlu olursunuz” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN!”

Fatih Akbaba, çocukların, bir ailenin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti; ” Çocuğunuza zaman ayırın, bu asla boş geçen zaman değildir. Onları kıyaslamayın, örnek olun. İnternetle çok meşgul olmayın, yapmayın dediklerinizi siz de yapmayın.” sözleriyle anne ve babaları uyardı.

BAŞKAN ERCAN İLGİYLE DİNLEDİ

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da konferansa katıldı, Fatih Akbaba’yı ilgiyle dinledi. İletişimin önce ailede başladığına dikkat çeken Başkan Ercan, “Toplumun en önemli yapı taşı ailedir. Aile ne kadar sağlıklı olursa toplum da o denli sağlıklı olur.” diye konuştu.