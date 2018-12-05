Dile kolay, zamana kolay, tamı tamına kocaman bir 39 yıl geçmiş aradan…

Sorgun Postası kırka merdiven dayarken, dizde, elde ne kadar derman kaldı diye sorası geliyor insanın…

Ulusal gazetelerin bazısında, bir yumurtayı en az üç muhabir taşırken, taşra gazeteleri kadrosunda üç muhabir bulundurmak büyük başarı sayılmaktadır.

Bazen bir bazen de iki kişiyle çıkarılan gazete… Sorgun Gazetesi, Kıymetli Emin Çölaşan ağabeyimin deyimiyle, Sorgun Post… Ben de bu gazetede 32 yıldır köşe yazıyorum, bıkmadan, usanmadan ve de zevkle…

Değerli öğretmenim Doğan Özmen’in özverili gayretleri, Şahin Özmen kardeşimizin çabası gazeteyi otuz dokuz yıl ayakta tuttu.

Bu gazetenin bir sloganı vardır ki, bir babayiğit gazete çıkıp logosunun yanına “Dünyanın En Özgür Gazetesi’’ ibaresini koyabilsin…

Evet, Dünyanın En Özgür Gazetesidir.

Sorgun Postası sayfalarında kimler yazı yazmadı ki?

Emin Çölaşan, Saygı Öztürk, Turhan Timuçin, İsmet Solak, Orhan Tokatlı, Mustafa Balbay, Hulki Cevizoğlu, Orhan Uğuroğlu, Yılmaz Hastürk, Oktay Pirim, Sezai Bayer, Uğur Buget, Nahit Duru, Niyazi Altunya, Ercan Deva, Yekta Güngör Özden, H. Ufuk Söylemez, Dursun Erkılıç, Osman Hakan Kiracı, Yusuf Ziya Bahadınlı, Arif Baş, Ahmet Dirican, Ali Abalı, İhsan Özkeş, Haydar Ahi, Mevlüt Uluğtekin Yılmaz, Yahya Aksoy, Ali Haydar Nergiz ve kıymetli birçok yazar ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız…

Hepsinin ellerine, yüreklerine sağlık.

Sorgun postasında yazı yazmak için mangal kadar yürek değil, apartman kadar yürek lazım gelir… Başlıktaki “Dünyanın en özgür Gazetesi’’ ibaresi tam ifadesini bu gazetede bulmaktır.

İlelebet Yaşa, Varol SORGUN POSTASI…