İLELEBET CUMHURİYET! YAŞASIN CUMHURİYET! 

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Alper Taşdelen, yayımladığı mesajında, “Ne mutlu Atamızın mirasına sahip çıkanlara, ne mutlu cumhuriyet değerleri için gece gündüz çalışanlara” vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ün ilçesi Çankaya’da tarihi sorumluluğumuzun bilincinde olarak her gün daha fazla çalışıyor, Çankayamıza ve ülkemize büyük eserler kazandırıyoruz. Büyük Atatürk’ün dediği gibi “Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.” Bu bilinçle, bu kararlılıkla, bu cesaretle hareket ediyor, hem ilçemize hem insanımıza hem de Atatürk’e ve O’nun kurduğu Cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Biz ne yapıyorsak halkımız için yapıyoruz. Çünkü Atatürk’ümüzün bize mirası, halk için gece gündüz çalışmaktır. Biliyoruz ki geçmişin ışığıyla yol alanlar geleceği aydınlatabilir. Biz Atatürk’ün ışığıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkenin Cumhuriyetle, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetildiği sürece insanlık ailesinin bir parçası olacağına inanıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Biz milletin egemenliğine inanıyoruz. Biz bu ülkenin her karışında, barışın ve kardeşliğin hakim olmasını savunuyoruz. İşte bütün bunların olması için Atatürk’e ve O’nun yol göstericiliğini rehber alıyoruz. İşte bu yüzden ‘İlelebet Cumhuriyet’, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyoruz.

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Ne mutlu Atamızın mirasına sahip çıkanlara, ne mutlu cumhuriyet değerleri için gece gündüz çalışanlara. Eşit yurttaşlık hakkının, adaletin ve demokrasinin teminatı Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun.”

Alper Taşdelen 29 Ekim saat 18.00’de Çankaya Belediyesi önünden başlayıp Anıtkabir’e kadar sürecek Meşaleli Yürüyüşe ve ardından Anıtpark’ta düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı konserlerine tüm vatandaşları davet etti.