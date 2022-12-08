İlçemizde sokak lezzetlerini bir alanda topluyoruz

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Elmadağ Belediyesi tarafından, ailenizle birlikte huzurla gidebileceğiniz, birçok lezzeti bir arada bulabileceğiniz, Arif Çalış caddesi üzerinde 1.150 metrekarelik alanda Sokak Lezzetleri alan çalışmaları devam etmektedir.



“İlçemizin her bir köşesi ayrı bir renk ayrı bir değer “

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “Güvenilir gıda tüketmek her tüketicinin en doğal hakkıdır bilinciyle yapımına başladığımız, Sokak Lezzetlerinin içerisinde; İşçiliği kendi çalışma arkadaşlarımız tarafından yapılan, üretimini de kendi atölyelerimizde tamamladığımız satış alanları, oturma alanları ve otopark yer almaktadır. Çalışmaları hızla devam eden, 7 satış noktasından oluşacak olan alanımızı çok yakında halkımızın kullanıma kazandıracağız.” dedi.

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