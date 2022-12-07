“İlçemiz genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda, Köy konağı ve Muhtarlık binaları yapımına devam ediyoruz”

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Elmadağ Belediyesi tarafından Karacahasan mahallesinde, 60 metrekarelik alanda, Muhtarlık binası ve köy konağı yapımı ve Yenimahalle de 35 metrekarelik alanda muhtarlık binası yapımı tamamlanmak üzere.



Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “İlçe merkezindeki mahallelerimizde ne varsa ilçe merkezine en uzak mesafedeki mahallelerimizde de o olmalı düşüncesiyle, demokrasimizin temel taşlarından olan muhtarlarımızın daha iyi şartlarda ve ortamda hizmet verebilmeleri, vatandaşlarımızın köy konaklarında hizmetlerden daha iyi faydalanabilmeleri ve uzaklardan köylerine gelen vatandaşlarımızın daha iyi ağırlanabilmeleri için yapılan muhtarlık ve köy konağı yapımını tamamlamak üzereyiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.“ dedi.

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