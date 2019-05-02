İlçede sevinç gözyaşları!

Rize’nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynarken kaybolan

Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım bulundu.

Dün akşam Rize‘nin Fındıklı ilçesinde kaybolan Selim Yağız Özkan ve Barış Yıldırım 17 saat sonra ormanlık alanda sağ bulundu. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen ve durumlarının iyi olduğu belirtilen çocukların, kontrollerin ardından sevinç gözyaşı döken ailelerine teslim edileceği belirtildi.

VALİ ÇEBER: ÇOCUKLAR SAĞ SALİM BULUNDU

Rize Valisi Kemal Çeber, yürütülen arama- kurtama çalışmaları neticesinde, Fındıklı ilçesinde kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım’ın (5), ilçede ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını söyledi. Çeber, bulunan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.